Motril, Diputación y Comunidad de Regantes muestran su unión por las canalizaciones de Rules

Motril, Diputación Y Comunidad De Regantes Muestran Su Unión Por Las C

El Ayuntamiento de Motril, la Diputación de Granada y la Comunidad General de Regantes del Bajo Guadalfeo se han unido este jueves para mostrar su apoyo a que las canalizaciones de la presa de Rules, en la costa granadina, sean una realidad, incidiendo en que no van a permitir que "se vaya un solo hectómetro de agua" de este embalse a otra provincia hasta que no "estén cubiertas las necesidades" de la comarca.La alcaldesa de Motril, Flor Almón, el presidente de Diputación, José Entrena, y el presidente de la Comunidad General de Regantes del Bajo Guadalfeo, Antonio Alonso, han mostrado su unión ante "las informaciones aparecidas en los últimos días respecto a un posible trasvase de agua a otra provincia", en una reunión en la que también ha estado el primer teniente de alcalde motrileño, Antonio Escámez.Los responsables políticos municipales y provinciales han mostrado a los regantes su apoyo para seguir colaborando en la reivindicación de las canalizaciones de Rules.Desde el Ayuntamiento, la Diputación y la Comunidad General de Regantes han dejado claro, "con una sola voz", que estas son unas infraestructuras imprescindibles para el desarrollo agrícola, industrial y turístico de Motril y la comarca de la costa, según ha informado el Consistorio motrileño en una nota.Van a mantener un frente común para seguir reclamando la finalización de las canalizaciones. "Luego, una vez cubiertas las necesidades de la Comarca, se podrá hablar de colaborar con otros territorios", han agregado.La alcaldesa ha asegurado que el agua de Rules no sólo es importante para el uso agrícola sino que también es fundamental para el futuro desarrollo de la comarca a todos los niveles."No sólo tenemos el apoyo unánime de los agricultores, más de 20.000 sólo en la Junta General del Bajo Guadalfeo, sino también de todo el tejido económico y social de la ciudad, así como de la Diputación de Granada", ha aseverado Almón.De otro lado, el presidente de la Diputación de Granada, José Entrena, ha señalado que la prioridad para la provincia debe ser que se avance y se desarrolle el proyecto de canalizaciones de la presa de Rules."Es una vergüenza colectiva que, después de 15 años de construida la presa, estemos en esta situación y eso es algo que tenemos que asumir todas las instituciones y organizaciones políticas", ha afirmado, para subrayar que ahora se están dando pasos administrativamente, "pero quedan muchas cosas por hacer"."Existe un Plan Hidrológico de las Cuencas Mediterráneas que aprobaron el PP y el PSOE y que dice lo que hay que hacer con el agua ahora mismo, y es que ese agua tiene que ser para la Costa Tropical, para el proyecto de las conducciones derivadas de Rules y no para otro lado", ha destacado, por su parte, Antonio Alonso."Cuando revisen el plan en 2021 para su actualización hasta el 2027 ya discutiremos lo que sea pero hasta ahora es eso", ha subrayado.--EUROPA PRESS--