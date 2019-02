Motril acoge una reunión de trabajo para fomentar el turismo costero sostenible

Motril acoge una reunión de trabajo para fomentar el turismo costero s

El Ayuntamiento de Motril, en la costa de Granada, ha acogido este jueves una reunión de trabajo del proyecto europeo 'Coasting: Gobernanza costera integrada para el turismo sostenible', que pretende fomentar un desarrollo local sostenible basado en la actividad turística.Según ha informado la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), en una nota de prensa, la teniente de alcalde responsable de Turismo de Motril, Alicia Crespo, y la secretaria general de la FAMP, Teresa Muela, han inaugurado este encuentro de una iniciativa que está cofinanciada al 85 por ciento por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder), integrada en el marco del Programa de Cooperación Transnacional Interreg MED y liderada por la FAMP.Teresa Muela, que ha intervenido por vídeoconferencia, ha subrayado que este proyecto europeo pretende la "mejora de la coordinación y eficacia de las políticas regionales para la gestión costera integrada y la gobernanza del turismo sostenible".Asimismo, apuesta por "el aumento de la coordinación y la coherencia de los instrumentos nacionales, regionales y locales de gestión y planificación para la gobernanza de áreas costeras y el desarrollo de un turismo más sostenible".Por otra parte, Alicia Crespo ha señalado que esta jornada de trabajo llevada a cabo en Motril cuenta con la participación de técnicos y expertos en turismo así como con representantes de la FAMP, agentes sociales, económicos, sociales, administraciones públicas, empresas, asociaciones y ONGs, "un completo plantel de actores implicados en el sector turístico de la ciudad que van a intentar hacer un diagnostico de la situación en la que se encuentra nuestra localidad como ciudad piloto de este importante proyecto"."Con ello, se busca trabajar en la sostenibilidad y la cualificación del sector turístico dentro de esta área, es decir, se quieren crear iniciativas sostenibles que supongan un beneficio para la población a través de este proyecto", ha agregado la concejal motrileña."Es una acción de gran interés para Motril ya que el turismo sostenible tiene cada vez más adeptos, con visitantes más exigentes que prefieren ciudades no masificadas pero que brinden una oferta turística de calidad", ha indicado Crespo.Durante esta jornada, los asistentes van a poder conocer en qué consiste el proyecto Coasting en su conjunto así como formar una serie de mesas de trabajo de las que extraer las conclusiones con las que comenzar a trabajar en un modelo de turismo sostenible y respetuoso con el medio ambient,e que sirve de ejemplo para otras ciudades no sólo de Andalucía sino también de todo el arco mediterráneo europeo.* La sesión de trabajo ha contado con la presencia de representantes técnicos del Ayuntamiento de Motril, la Diputación Provincial, la Universidad de Granada, la Cámara de Comercio de Motril, Motrilport, la Asociación de Hosteleros de la Costa Tropical, el Grupo de Acción Local de Pesca Costa Granada, Comisiones Obreras y el Observatorio del Mar (Obsermar), entre otros.Este encuentro ha tenido como objetivo la puesta en marcha de un proceso participativo con los agentes locales involucrados en el área costera de Motril, que incida en la mejora de la coordinación y la coherencia de los instrumentos nacionales, regionales y locales de gestión y planificación de áreas costeras para el desarrollo de un turismo más sostenible y de calidad.Estas sesiones de trabajo, denominadas 'Roadshow', han servido para "recopilar y analizar información e identificar intereses y percepciones de los actores locales allí reunidos; así como para establecer un análisis sobre la gestión costera y el turismo sostenible de la zona". Además se ha trabajado para conseguir un escenario de intervención que promueva el desarrollo turístico sostenible y responsable.La metodología utilizada en el proyecto Coasting se basa en los Contratos de Costa o de Bahía, una herramienta de gestión y participación que surge en Francia en torno a 1990, como un medio para restaurar, mejorar o conservar una costa a través de una serie de acciones concertadas por todos los usuarios, la Administraciones Públicas y el sector privado.Tras la reunión de Motril, la FAMP se trasladará este viernes a Málaga para abordar los temas tratados en Motril y Algeciras desde una perspectiva más regional.Coasting utilizará la experiencia llevada a cabo en Motril y Algeciras para extrapolarla a otros municipios no solo de Andalucía, sino también del área mediterránea europea ya que los resultados se compartirán con los demás socios del proyecto de la Unión Europea.Los socios transnacionales que colaboran con la FAMP son la Dirección de Territorio, Planificación Urbana y Movilidad de la Región de Lazio (Italia), el Comité regional de Gozo (Malta), la Universidad Sapienza de Roma, el Área metropolitana de Aix Marsella Provenza (Francia), la Agencia de Desarrollo Regional de Dubrovnik Neretva (Croacia), la Unidad Regional de Thesprotia en la Región de Epiro (Grecia) y el Departamento de Patrimonio Cultural e Identidad siciliana de la Región de Sicilia (Italia).--EUROPA PRESS--