Más de 22.000 personas esperan una intervención quirúrgica en la provincia de Granada

La Junta ha anunciado este jueves un plan de choque para reducir las listas de espera en el ámbito sanitario de la provincia de Granada, donde 22.138 personas esperaban una intervención quirúrgica a diciembre de 2018.El delegado territorial de Salud y Familias, Indalecio Sánchez-Montesinos García, ha informado de que entre las medidas se encuentra ampliar el horario de actividad de los quirófanos en los centros hospitalarios del Servicio Sanitario Público de Andalucía.Junto al hecho de potenciar la eficiencia de los recursos públicos mediante pactos de horas extraordinarias con los profesionales y el aumento de la cirugía mayor ambulatoria, Sánchez Montesinos ha apuntado que se seguirá colaborando con los centros concertados a fin de poner coto al aumento de las listas de espera "reales", lo que, según ha dicho, "no debe confundirse en ningún caso con una maniobra de privatización".Este incremento del número de pacientes en espera se ha visto propiciado en Granada durante los últimos años "por las fusiones y desfusiones hospitalarias; por tanto, el trabajo debe ser mayor que en otras provincias andaluzas", según ha dicho el delegado.Ha cifrado en 22.138 el número de personas que esperaban una intervención quirúrgica en la provincia de Granada a diciembre de 2018; de ellas, 13.594 sujetas a los decretos de garantía de 90, 120 y 180 días, "lo que no hace desaparecer de las listas de espera a las 8.544 personas restantes ni mucho menos soluciona su problema".A este número, habría que sumar otras 86.895 personas más que aguardaban ser vistos en consulta externa por su especialista, lo que hace un total de 109.033 personas en el conjunto de la provincia.Por último, el delegado ha pedido "confianza y comprensión" a la ciudadanía, pues se ha hecho "un diagnóstico certero de la situación" y se va a actuar para "restablecer el liderazgo y los índices de calidad que siempre han caracterizado a la sanidad granadina".El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha aprobado esta semana un plan de choque para atender a las personas usuarias del Servicio Andaluz de Salud que están a la espera de una intervención quirúrgica o de una primera consulta de especialista en la sanidad pública. La medida contará con un presupuesto de 25,5 millones de euros hasta diciembre de 2019 para reducir las listas de espera.Un informe elaborado por la Consejería de Salud y Familias ha concluido que más de 500.000 andaluces no estaban contabilizados en las estadísticas publicadas y remitidas a los distintos organismos oficiales.--EUROPA PRESS--