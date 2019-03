María Estela Avilés Leyva, elegida mejor vendedora de la ONCE 2018 en la provincia

María Estela Avilés Leyva, Elegida Mejor Vendedora De La ONCE 2018 En

María Estela Avilés Leyva ha sido seleccionada como la mejor vendedora de la ONCE del año 2018 en el ámbito de la Dirección de Zona en Granada, que incluye las provincias de Almería, Granada y Jaén.Según ha informado la ONCE en una nota, es un galardón con el que la organización trata de reconocer anualmente el esfuerzo de los trabajadores dedicados a la venta responsable de sus diferentes productos de juego.María Estela Avilés, vendedora con discapacidad visual, se dedica a esta labor desde el 28 de abril de 2011. En la actualidad, lo hace en la capital granadina.Entre sus anécdotas a lo largo de todos estos años, hace un par de años apareció en su punto de venta el ex jugador de baloncesto Fernando Romay, quien se puso a mirar los cupones del 'Extra de Verano'. Ella le dijo que "nunca le había vendido un cupón a alguien tan alto".María Estela, junto a los otros 22 vendedores seleccionados de todos los puntos de España recibieron los correspondientes galardones, hace unos días, en el transcurso de una cena de gala celebrada en el Hotel Ilunion Pío XII de Madrid, en la que estuvieron acompañados por los máximos responsables de la organización.Además de la gala, los premiados pudieron disfrutar de todo un fin de semana de convivencia y compañerismo, en el que hubo tiempo para una visita guiada por el Madrid 'Del vanguardismo del siglo XXI al centro histórico de la ciudad'; asistencia a un espectáculo cultural; almuerzos y cenas de convivencia; y tiempo libre para su propio disfrute. En Granada, la ONCE cuenta en la actualidad con una red de 1.051 vendedores, todos ellos personas con discapacidad.--EUROPA PRESS--