Luis Salvador volverá a ser el candidato de Ciudadanos a la Alcaldía de Granada

Luis Salvador Volverá A Ser El Candidato De Ciudadanos A La Alcaldía D

El portavoz provincial de Ciudadanos Granada y diputado en el Congreso, Luis Salvador, volverá a ser el candidato de la formación naranja a la Alcaldía de Granada en las próximas elecciones municipales, como ya hiciera en 2015, y ha anunciado que el actual portavoz del grupo municipal en el Ayuntamiento, Manuel Olivares, será el número dos de la lista.Salvador ha hecho este anuncio en una rueda de prensa este lunes en Granada donde ha subrayado que esta capital es "una prioridad" para Ciudadanos y deben obtener la Alcaldía "sí o sí", mostrándose convencido de que tienen "todas las posibilidades" pues los "datos lo avalan" y van a poner "toda la carne en el asador".Luis Salvador ha defendido su gestión diaria por Granada desde el Congreso de los Diputados, con las numerosas iniciativas impulsadas en este sentido, ha recordado que es portavoz provincial de la formación, y ha incidido en que este tiempo ha estado presente en la política del "día a día" granadino.En la capital granadina no se celebran primarias para las municipales al no alcanzar los 400 afiliados y Salvador ha ofrecido esta rueda de prensa para anunciar que él será cabeza de lista de su formación en estos comicios, con Manuel Olivares como número dos, sin que haya avanzado más nombres de la lista.Ha dicho que será el candidato de Ciudadanos a la Alcaldía de la capital para que esta ciudad, donde en los pasados comicios Cs obtuvo cuatro concejales, dé "el salto definitivo y compita con las mejores ciudades", para "sacarla de su letargo" y para "limpiar el Ayuntamiento de corrupción"."Siempre he dicho que el Ayuntamiento es el principal actor político de una ciudad (...) intentaremos sanear las arcas municipales, pero no vamos a renunciar a ser una ciudad con fuerza que saque iniciativas con otras administraciones", ha explicado.Salvador ha alabado el trabajo "permanente" realizado en este tiempo por el grupo municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento granadino, pese "al poco margen de acción política que han tenido con un alcalde", en relación al socialista Francisco Cuenca, que "ha roto todos los consensos con el resto de formaciones".También ha defendido los logros conseguidos para la ciudad a través del acuerdo programático de 50 puntos cerrado con el PP tras las pasadas elecciones municipales que permitió la investidura de José Torres Hurtado (PP), antes de la llegada al gobierno local del PSOE, lo cual se produjo tras la conocida como operación Nazarí por una supuesta trama de corrupción urbanística en el Ayuntamiento durante la etapa de gobierno del PP.--EUROPA PRESS--