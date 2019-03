Los centros Sierra Nevada, Madrigal y Padial e Ilíberis ganan fase provincial del concurso escolar de la ONCE

Granada.- Los centros Sierra Nevada, Madrigal y Padial e Ilíberis gana

Los colegios Sierra Nevada de Güejar Sierra, y Madrigal y Padial de Vélez de Benaudalla, y el instituto Ilíberis de Atarfe han sido seleccionados este viernes como ganadores de Granada en la 35 edición del Concurso Escolar del Grupo Social ONCE.Según ha informado la ONCE en una nota de prensa, el concurso, en esta ocasión, ha invitado a los docentes y estudiantes a "aportar ideas para convertir el tiempo del recreo en una oportunidad lúdica y educativa que no provoque la exclusión por razones de diversidad o discapacidad".En esta edición, han participado 988 alumnos que han conformado 49 grupos de trabajo de 23 centros educativos de la provincia, bajo la coordinación de 26 profesionales de la educación.Se trata de un programa de sensibilización educativa que arrancó el pasado mes de octubre con la intención de que el aula trabaje "de manera activa el cambio de actitudes y la actuación de los estudiantes para mantener una convivencia respetuosa, especialmente en ese momento feliz del cole, evitando que se convierta en lo contrario".La hora del recreo suele durar entre 20 y 30 minutos. Es el tiempo suficiente para que un estudiante se sienta al margen de sus iguales. Por ello, este concurso busca que los centros perciban el recreo como una parte importante de su proyecto educativo y no como un simple paréntesis en la jornada lectiva. De esta manera se puede convertir en una oportunidad educativa para la inclusión y la diversión de todos y todas.En el 35 concurso escolar del Grupo Social ONCE han participado todos los escolares de los centros educativos españoles públicos, concertados y privados, desde Primaria hasta Bachillerato, además de Educación Especial y Formación Profesional.--EUROPA PRESS--