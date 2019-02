Rueda de prensa de CCOO, con su secretaria general en Andalucía, Nuria

La secretaria general de CCOO Andalucía, Nuria López, ha indicado que su sindicato va a "redoblar la atención" para que "ni se privatice ni se externalice" en materia sanitaria, dado el "currículum" del nuevo gerente del Servicio Andaluz de Salud (SAS), Miguel Moreno.Desde CCOO-A van a "estar pendientes de las decisiones que el nuevo gerente tome" como "ejecutor político de las decisiones del Gobierno andaluz" y van a "instar" al Ejecutivo para que "como dijo el presidente", Juanma Moreno, en su investidura, sus medidas "estén dialogadas, habladas y consensuadas" con los trabajadores en las mesas que existen a tal efecto, ha aseverado López.Se trata de que las decisiones en el SAS "no afecten a la sanidad pública de Andalucía, no la perjudiquen" y que "ni se privatice ni se externalice", ni por la vía del derecho, con "leyes injustas", o de los hechos, con un "vaciamiento" del servicio, ha agregado.López ha mostrado su preocupación por que el nuevo Gobierno andaluz "no diga nada" de cuestiones como la oferta de empleo para solucionar el "déficit de plantilla" en el sector sanitario, lo cual puede provocar "alarma social" en trabajadores y usuarios. Ha reclamado a la Junta, en este sentido, "más agilidad y celeridad" pues "no todo es nombrar a los cargos políticos".Nuria López ha hecho estas declaraciones en una rueda de prensa para presentar una jornada para impulsar la Atención Primaria en la comunidad autónoma, con el secretario provincial del sindicato en Granada, Ricardo Flores, el secretario general de la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO, Antonio Cabrera, y el homólogo de este último en Andalucía, Humberto Muñoz, quien ha resaltado la "infrafinanciación" del sistema en la comunidad autónoma, lo cual es "injusto".La jornada, que inaugura López este jueves a las 17,00 horas en la sede de CCOO en Granada, tiene programada una mesa con el nuevo director general de Asistencia Sanitaria y Resultados, Diego Vargas, en la que también participarán representantes de PSOE-A, Ciudadanos y Adelante Andalucía.--EUROPA PRESS--