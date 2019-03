28A.- La Vicepresidenta Del Gobierno Advierte A Torra De Que La Presid

La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, ha advertido al presidente de la Generalitat, Quim Torra, que la Presidencia de Cataluña "es de todos los catalanes y no solo de su partido" ni de las formaciones que sostienen a su Gobierno, y de que "tendrá que dar cuenta jurídicamente de sus actos".En un acto del PSOE de Granada en Armilla, la vicepresidenta ha señalado que, ante las "situaciones de crisis" generadas por el independentismo, las instituciones democráticas "responden siempre", al igual que en las de "normalidad", siendo ese "el gran logro de 40 años" de democracia."Algunos no lo entienden", ha aseverado la secretaria de Igualdad del PSOE, quien ha defendido que su partido es el "garante principal" de la unidad de España, frente a los "extremos" de los independentistas, que están "fabricando" seguidores a la "ultraderecha", y viceversa, generando una "política constante de zozobra" en este país.En este contexto, "la derecha ha aplicado el 155 al feminismo" y "a todo lo que se mueve" y "huele a progresismo", después de años de "brazos caídos" tras los que el Gobierno del PSOE ha estado conformado por "sprinter", ha explicado Carmen Calvo.El PP "ha tardado un minuto" en "perder completamente el rumbo", y Ciudadanos "exactamente igual", ante una "ultraderecha" que recuerda a tiempos que España ha "dejado atrás", ha señalado Calvo, y frente a ellos, al PSOE le "pesan maravillosamente bien las siglas" desde hace 140 años, "el único partido veterano con sus siglas intactas", y que apuesta por "la revolución cotidiana".Las derechas, que son "tres pero una", defienden su modelo de España, y fuera de él, los demás son "una especie de anomalía", que será "mayoría el 28 de abril", ha señalado la vicepresidenta.Ha defendido una forma de gobernar "de manera impecable" en defensa de la cohesión territorial, y con "expectativas de futuro en Europa". Ante una política que "ha devenido en un panorama completamente irracional", el PSOE es "un partido que gobierna con 200 diputados y con 84", por lo que "hay que tener arte".En un acto con el secretario provincial del PSOE de Granada, José Entrena, y los candidatos por la provincia a las generales, el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, José Montilla, ha presentado a Calvo previamente como una persona "valiente", que "no se arruga", y ha apostado por que el 28A sea una "ola" que lleve al 26M.Montilla, que encabeza la lista socialista al Congreso por Granada, ha defendido la tarea realizada en nueve meses por el Gobierno de Pedro Sánchez, con 19 leyes, 28 decretos leyes y la transposición de 41 directivas europeas.--EUROPA PRESS--