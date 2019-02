La película 'Carmen y Lola' se proyectará en Granada tras lograr dos premios Goya

Fotograma de la película 'Carmen y Lola' de Arantxa Echevarría





La película 'Carmen y Lola' de la directora Arantxa Echevarría, que el pasado sábado ganó dos premios Goya a la mejor dirección novel y a la mejor actriz de reparto para la actriz Carolina Yuste, se proyectará esta semana en cinco cines más de toda España, incluido uno en Granada.



'Carmen y Lola', que relata el amor de dos adolescentes gitanas de la periferia madrileña, rodada en los barrios de Hortaleza y Vallecas con sólo un actor profesional, se estrenó el 7 de septiembre de 2018, y en la semana previa a la gala de los premios del cine español se exhibía en 25 salas en todo el país.



La película se incorpora esta semana a las carteleras de cuatro cines del grupo Kinépolis (que dispone de algunas de las salas más grandes de España), en concreto los de Madrid, Valencia, Granada y Alicante, así como a la del Cine Lara de Soria.



Desde Super 8, la distribuidora de la película, han precisado a Europa Press que siguen negociando la incorporación de 'Carmen y Lola' a más salas durante los próximos días.



"Necesitamos productores y exhibidores valientes. En Francia, se han distribuido el doble de copias que aquí y la cinta sigue en cartel", dijo la directora de la película, Arantxa Echevarría, tras ganar el Goya el pasado sábado. Un premio que dedicó "a los que no permiten amar diferentes y no se ponen en la piel del distinto".



Sobre 'Carmen y Lola', la cineasta cree que su película ha cambiado muchas cosas. "El otro día una chica gitana me mandó una foto porque se había tatuado el pajarito. Supone la visibilización de un colectivo. Creo que ha servido a los diferentes para no sentirse solos. Tener referentes y que sean positivos", comentó en la gala celebrada en Sevilla.





