La Junta oferta el próximo curso 349 nuevas plazas públicas para menores de 3 años, un 3,29% más

Guardería

La Consejería de Educación y Deporte ofertará para el próximo curso en Granada 349 nuevas plazas públicas del primer ciclo de Educación Infantil (de 0 a 3 años), alcanzado así un total de 10.965 puestos escolares sostenidos con fondos públicos en la provincia, lo que supone un incremento del 3,29% respecto a este curso.Asimismo, tras el procedimiento de adhesión que ha tenido lugar en el mes de enero, se han sumado a la red en Granada cinco nuevos centros, lo que supone para el próximo curso un total de 186 escuelas de titularidad de la Junta y escuelas y centros de educación infantil adheridos al Programa de ayudas a las familias.La escolarización en esta etapa educativa no obligatoria está considerada esencial en el desarrollo cognitivo de los niños y con repercusión directa en su futuro rendimiento académico, además de suponer una importante medida para la conciliación familiar, según informa la Junta en una nota.Educación ha puesto en marcha novedades dirigidas a facilitar el acceso a la escolarización en este primer ciclo. Desde este año las familias podrán solicitar, además del centro prioritario, tres más de forma subsidiaria en los centros de titularidad de la Junta y en todos los adheridos al programa.Asimismo, el documento de matrícula incluirá una estimación de la bonificación y del coste para que las familias puedan tener una previsión ya en el mes de julio, atendiendo así a una reclamación del sector.La convocatoria abierta permitirá que durante el curso cualquier familia que matricule a su hijo pueda solicitar la ayuda y beneficiarse de la bonificación que le corresponda, facilitando de este modo el acceso a las ayudas.Esta etapa cuenta con bonificaciones que se aplican a los precios públicos de los servicios de atención socioeducativa y comedor escolar de los centros del primer ciclo de Educación Infantil con el fin de reforzar el apoyo a las familias para la escolarización en esta etapa educativa.El precio público máximo de este servicio es de 278,88 euros, para un periodo de ocho horas incluido comedor. Las bonificaciones se distribuyen en nueve tramos desde el 100 al 10 por ciento.El primero de estos tramos, que supone la gratuidad y un ahorro máximo por plaza de 3.067,68 euros al año, se aplica a las familias con más de tres hijos matriculados en el Primer Ciclo de Educación Infantil; las que tienen víctimas de violencia de género o terrorismo; las que presentan riesgo de exclusión social o carencias y dificultades en la atención de las necesidades básicas de los menores, y aquellas con renta per cápita inferior al 0,5 del Iprem (del 0,75 en caso de las monoparentales). El plazo de solicitud de estas ayudas también es del 1 al 30 de abril para los niños de nuevo ingreso.TRÁMITESLa presentación de las solicitudes de admisión de todos los niños que accedan por primera vez a un centro educativo se realizará del 1 al 30 de abril, ambos inclusive.Previamente, los centros publicarán en sus tablones de anuncio el número de plazas vacantes por cada uno de los tramos de edad, así como de su área de influencia.Las personas interesadas podrán recoger el impreso de solicitud en los propios centros y en las Delegaciones Territoriales de Educación, así como en el Portal de Escolarización de la web www.juntadeandalucia.es/educacion. La solicitud se presentará por duplicado en el centro educativo elegido, acompañada de la documentación indicada en el impreso.Los centros educativos publicarán en su tablón de anuncios, entre el 2 y el 8 de mayo, la relación provisional de solicitudes baremadas y las no admitidas, y se abrirá un plazo de diez días hábiles para la presentación de alegaciones. Las listas definitivas se publicarán antes del 29 de mayo y la matrícula deberá formalizarse del 1 al 10 de junio.--EUROPA PRESS--