Granada.- La Junta licita el nuevo contrato de limpieza del metro

La Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio ha sacado a licitación pública, a través de la Agencia de Obra Pública de Andalucía, un contrato de limpieza de las instalaciones del metro de Granada por importe de 2.495.016 euros, con una vigencia inicial de 36 meses.Según ha informado la Junta en una nota, el contrato comprende los trabajos que se centran en la limpieza denominada no técnica, que incluye, entre otras actuaciones, los andenes de las paradas en superficie, el interior de las estaciones soterradas, y el punto de información y el aparcamiento disuasorio de Albolote, así como el edificio completo de talleres y cocheras y el paso inferior. La limpieza técnica forma parte de otro contrato, licitado el pasado 1 de marzo por 755.108 euros.La licitación de la limpieza de la práctica totalidad de las instalaciones y equipamientos del metro de Granada fue anunciada por la consejera de Fomento, Marifrán Carazo, en su reciente visita al metro, el pasado 1 de marzo, con motivo de la apertura del punto de información al público de Albolote. Este contrato sale a licitación dado que el vigente expira el próximo mes de octubre. Las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el 22 de abril.Se trata de un servicio de limpieza no técnica, ya que no afecta a la plataforma por la que discurre el metro, las vías, así como el engrase de los carriles. En el caso del material móvil, el contrato afecta a "las tareas de limpieza extraordinarias que se tengan que realizar durante el servicio operativo de los trenes, como la retirada de líquidos o basura que puedan ocasionar molestias para los usuarios del servicio de transportes".El objetivo principal del servicio de limpieza es mantener en todo momento el grado de higiene en todas las instalaciones y elementos que constituyen el sistema de transportes. La empresa adjudicataria aportará el personal y los medios materiales necesarios, y llevará a cabo las actividades con métodos, prácticas y productos respetuosos con el medio ambiente y la salud laboral de sus trabajadores, incluyendo la correcta gestión de los residuos.Además de las tareas mencionadas, la empresa adjudicataria deberá desarrollar tareas administrativas, de gestión y control de calidad relativa al servicio prestado, así como cumplir con las exigencias del plan de seguridad y autoprotección del metro. También se incluyen entre sus responsabilidades, "el control de plagas de pequeños animales con el fin de proteger los cables y sistemas de las instalaciones".El metro granadino consta de un trazado de 16 kilómetros que discurre por los municipios de Albolote, Maracena, Granada y Armilla. Desde su puesta en servicio, en septiembre de 2017, ha transportado a 13,7 millones de usuarios acumulados hasta el 1 de febrero.--EUROPA PRESS--