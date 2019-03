La Junta destina 8,2 millones para mejorar el servicio del metro de Granada

Metro de Granada

La consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, Marifrán Carazo, ha inaugurado este viernes una oficina que presta servicio de información a los usuarios del metropolitano en Albolote (Granada) y ha anunciado que la Agencia de Obra Pública licitará y formalizará próximamente cuatro contratos de mantenimiento de la infraestructura y el material móvil por un importe total de 8,2 millones de euros para la mejora y consolidación de la prestación del servicio.En concreto, se trata de cuatro contratos que persiguen la mejora de la disponibilidad de trenes en servicio para mejorar el cumplimiento de los intervalos de paso, la potenciación de la señalización en los cruces e intersecciones entre trenes y vehículos privados, la limpieza y el engrasado de la vía para minimizar el impacto acústico del paso del tren y un nuevo contrato de limpieza de todas las instalaciones.El contrato para el mantenimiento de las unidades móviles ha sido adjudicado al actual mantenedor (CAF, también fabricante de los trenes). El presupuesto, IVA incluido, es de cuatro millones de euros, con una vigencia de casi cuatro años, en concreto, 40 meses y medio.El objetivo es agilizar los tiempos de reparación de las unidades, que en el caso de las más dañadas se prolongan excesivamente por los propios tiempos derivados de los atestados de los seguros para estos alcances y colisiones.Según la Junta, con este nuevo contrato de mantenimiento, se adelanta la cuantía de las reparaciones, que luego se recuperarán a través de los seguros de los coches involucrados en estas colisiones y alcances, pero sin tener que aguardar a todo el periodo de peritaje.La disposición de este contrato permitirá cumplir con la disponibilidad prevista en el Plan de Explotación, que consiste en contar con trece unidades en servicio comercial, y dos en reserva, en los talleres y Cocheras (la flota del material móvil la componen 15 unidades).Los problemas con los tiempos de reparación antes descritos están implicando tener once o doce trenes en activo e incluso, en momentos puntuales, cuando han coincidido colisiones y otras averías de tracción de los trenes, disponer de sólo diez o nueve trenes, lo que implica un perjuicio para el usuario porque no se pueden cumplir con precisión los intervalos de tiempo.SEÑALIZACIÓN EN CRUCESPor otro lado, la Agencia de Obra Pública ha desarrollado un análisis detallado de los accidentes y alcances que se han producido desde el inicio de las pruebas dinámicas en las intersecciones donde cohabitan el paso del metro y el tráfico rodado. Tras esta evaluación ha desarrollado actuaciones que contribuyan a reforzar y optimizar la señalización en estos cruces (hay 56 en los 13 kilómetros en superficie del trazado).Actualmente se está ultimando la redacción y mejora del contrato, al objeto de poder licitarlo en breve por un importe estimado de un millón de euros y un plazo de seis meses de ejecución. En cuanto a la licitación del contrato de limpieza de plataforma y aplicación de grasa, en estos meses ya se ha actuado en puntos muy concretos del trazado, principalmente en la calle Aristóteles de Armilla.Con este nuevo contrato, una vez expiró la vigencia del anterior, se reforzará el operativo previsto con un mayor alcance de recursos, periodo de ejecución e importe económico. Es un concurso por procedimiento abierto por un importe de licitación de 755.108 euros y para una vigencia de tres años, aunque prorrogable por dos años más. De aplicarse dicha prórroga, el presupuesto base se sitúa en un millón de euros. El expediente ya está ultimado y la activación en el perfil de contratación será inminente, con un presupuesto base de 755.108 euros para tres años.Por último, se procederá en breve a la licitación de otro contrato de mantenimiento para la limpieza no técnica por 2,5 millones de euros y 36 meses de plazo de ejecución.Este contrato incluye la limpieza de la práctica totalidad de instalaciones y equipamientos del metro (plataforma de vía, interior de trenes, interior de las estaciones, andenes y marquesinas de paradas, etc.), y era necesaria su licitación antes de que concluya el actual contrato de limpieza no técnica, cuya vigencia expira el próximo 20 de octubre.El punto de información que la consejera ha inaugurado tiene la misión de informar y asistir a los usuarios, detectar y satisfacer sus necesidades y recibir sus quejas en relación a la prestación del servicio, conforme a la política de Atención al Cliente de Metro de Granada. Dará cobertura a más del medio millón de usuarios actuales de viajeros de Metro de Granada del municipio de Albolote y su entorno metropolitano.--EUROPA PRESS--