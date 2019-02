La consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible,

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible ha indicado que abordará las infraestructuras hidráulicas necesarias para Andalucía, entre ellas las conducciones de la presa de Rules, en la costa de Granada, en el marco del Pacto por el Agua, el cual impulsará "a través del diálogo y el consenso".En una nota de prensa, la Junta ha resaltado este martes que mantiene su "firme compromiso" de alcanzar un Pacto por el Agua mediante el acuerdo, como ha transmitido desde el inicio de la presente legislatura andaluza.En cualquier caso, en lo referente a las conducciones de Rules, la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible ha indicado que se trata de un tema de competencia estatal que aún no ha abordado el nuevo Gobierno andaluz con el Ejecutivo estatal, aunque es "una prioridad" para próximas reuniones.En este sentido, la consejera del ramo, Carmen Crespo, en el ámbito de sus actuales responsabilidades, no se ha pronunciado en torno a un trasvase relativo a las conducciones de Rules, han precisado desde su departamento.El nuevo Gobierno andaluz "va a defender y apoyar que Rules tenga sus conducciones lo antes posible para que los agricultores de la zona puedan disponer del agua que precisan, siendo ellos y el abastecimiento la prioridad a atender, como no puede ser de otra manera".Asimismo, las infraestructuras hidráulicas necesarias para Andalucía, que se abordarán en el marco de dicho pacto, tendrá como uno de sus objetivos "corregir el déficit hídrico que padecen determinadas zonas".--EUROPA PRESS--