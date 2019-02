La Guardia Civil destruye de forma controlada una granada de la Guerra Civil en la sierra de Lújar

Desactivación controlada de explosivo

La Guardia Civil ha destruido de forma controlada un proyectil de la Guerra Civil española que unos cazadores localizaron el 3 de febrero en la sierra de Lújar, en la provincia de Granada.Según ha informado la Guardia Civil en una nota de prensa, las recientes lluvias han removido la tierra y han sacado a la luz una granada de mano tipo piña de la Guerra Civil con la espoleta intacta en el Barranco las Negras, en el término municipal de Órgiva. Fueron unos cazadores los que la localizaron y alertaron del hallazgo al Instituto Armado.Los agentes del Equipo de Desactivación de Explosivos (EDEX) de la Guardia Civil de Granada se desplazaron al barranco y comprobaron que se trataba de una vieja granada de mano de la Guerra Civil con la espoleta intacta, lo que la hacía muy peligrosa a pesar del tiempo transcurrido. Los agentes siguieron el protocolo establecido y buscaron un lugar seguro para detonarla de forma controlada.Éste, no obstante, no es el primer proyectil que ha destruido el Grupo de Desactivación de Explosivos de la Guardia Civil de Granada este año. Durante el pasado mes de enero los agentes del EDEX atendieron tres incidencias similares, dos en la provincia de Granada y una en la de Jaén.Durante 2018, los agentes de la Guardia Civil atendieron 33 incidencias con artefactos explosivos, 22 en la provincia de Granada y once en la jiennnese.--EUROPA PRESS--