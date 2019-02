La Diputación baja el periodo medio de pago a proveedores hasta los 14 días

La Diputación baja el periodo medio de pago a proveedores hasta los 14

El Pleno de la Diputación de Granada ha tomado este miércoles conocimiento del periodo medio de pago a proveedores correspondiente a diciembre de 2018, que ha bajado hasta situarse en los 14,59 días.En la sesión de este miércoles, según ha informado la Diputación en una nota, se ha aprobado el Plan de Actividades del Patronato Cultural Federico García Lorca para 2019, que contempla, entre otras acciones, un proyecto didáctico con la Universidad de Granada.Dicho proyecto consiste en dar a conocer a los alumnos de Ciencias de la Educación el Centro de Estudios Lorquianos y la Casa Museo Natal, ambos en Fuente Vaqueros, en el área metropolitana, para que puedan "enseñar a Lorca en toda su extensión".Además, el Pleno ha aprobado una declaración institucional con motivo del Día Internacional de las Mujeres, que compromete a la institución a "seguir trabajando por una sociedad igualitaria y en la que insta a los poderes públicos a seguir trabajando por la igualdad real y efectiva".La iniciativa plantea que "los derechos conquistados por las mujeres no pueden ser objeto de cuestionamiento, planteamientos ni moneda de cambio, porque emanan de la Declaración Internacional de los Derechos Humanos y de la Constitución española.También se ha aprobado una moción, a propuesta de IU Para la Gente, para instar a la Junta al cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica y Democrática. La iniciativa, que tuvo 14 votos favorables, también plantea pedir al Gobierno andaluz no ceder "a las presiones que la ultraderecha está realizando para su derogación".En la moción, el pleno igualmente acuerda solicitar al Gobierno andaluz la dotación económica adecuada para poder llevar a cabo los objetivos propuestos en la ley y conseguir como primer objetivo la exhumación de las fosas de las víctimas de la represión franquista.Por último, el pleno de la Diputación ha aprobado, con 14 votos favorables, una iniciativa de Vamos Granada para solicitar que la construcción del teleférico a Sierra Nevada no se financie con fondos públicos.En la moción, se propone también que se estudien medidas para solucionar el impacto de la afluencia masiva de visitantes a la estación de esquí y se promueva un transporte público sostenible como alternativa. La propuesta aprobada indica que "cualquier iniciativa de transporte a la estación de esquí de Sierra Nevada se adapte a la normativa actual sobre Parques Nacionales, Parques Naturales y cualquier otra normativa medioambiental que afecte a Sierra Nevada.NUEVOS DIPUTADOSAdemás, al comienzo del pleno han tomado posesión los nuevos diputados provinciales del PP, Juan Cobo, y de Ciudadanos, Gema González, en sustitución del delegado de la Junta en Granada, Pablo García, y del parlamentario andaluz Raúl Fernández, que dejaron sus cargos la pasada semana.--EUROPA PRESS--