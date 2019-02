El diputado de Recursos Humanos, Economía y Patrimonio, Manuel Gómez V

La Diputación de Granada, que gobierna el PSOE, ha acusado al PP de criticar una tasa "que fue actualizada bajo su mandato" en la institución, después de que este pasado miércoles la diputada 'popular' Inmaculada Hernández pidiera rebajar lo que denominó el "tasazo" del Servicio Provincial Tributario.La diputada del PP, entonces en el gobierno provincial, la consideró en 2012 "equitativa y solidaria" mientras que ahora habla de "atraco a los ayuntamientos", ha indicado la Diputación en una nota de prensa.En este sentido, el diputado provincial de Economía, Recursos Humanos y Patrimonio, Manuel Gómez, ha acusado al PP de "mentir" cuando asegura que la tasa del Servicio Provincial Tributario que percibe de los ayuntamientos está por encima del coste del servicio. "Es totalmente falso", ha remachado.Gómez ha recordado que la diputada habla de "atraco" cuando se refiere una tasa que "precisamente" el PP actualizó en 2012 siendo la misma Inmaculada Hernández responsable de Economía. Esa tasa fue aprobada por unanimidad y se presentó como un cambio de estructura bajo criterios de equidad y de solidaridad, según figura en el expediente."Ahora, la diputada del PP habla de atraco a los ayuntamientos en referencia a una tasa que ella misma impulsó", lo cual "no tiene ningún sentido", ha explicado el actual diputado de Economía."El PP, como siempre, miente y manipula, y ahora lo hace con lenguaje tabernario, sin ningún escrúpulo y sin respeto por la verdad", ha afirmado Manuel Gómez.El diputado ha explicado que si el Servicio Provincial Tributario genera ahorro es debido a la normativa del Gobierno de Mariano Rajoy en materia de gasto de las corporaciones locales. "Generamos ahorro que no podemos invertir y es dinero que, por ley, no puede ir a generar empleo o inversión en los municipios", ha destacado Gómez, para quien "eso sí que es atracar a los ayuntamientos".Ha subrayado también que este año, con el actual gobierno de la Diputación, los municipios de menos de 5.000 están exentos de pagar esa tasa, lo cual es "apoyar a los pequeños ayuntamientos".--EUROPA PRESS--