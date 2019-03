Francesco Arcuri, excompañero de Juana Rivas, llega a los juzgados de

La defensa del italiano Francesco Arcuri, que ha ejercido la acusación particular en el proceso, ha opinado este jueves que la sentencia de la Audiencia de Granada que confirma la pena de cinco años de prisión para Juana Rivas por sustracción de menores es "un éxito de la independencia de la justicia" y "de lo justo".El letrado de Arcuri en España, Enrique Zambrano, ha señalado en declaraciones a Europa Press que no prevén recurrir esta sentencia, que califican como un "éxito de la justicia" y se han mostrado satisfechos con el fallo.La Audiencia de Granada ha estimado parcialmente el recurso de Rivas en lo referido a la indemnización que debe abonar a su expareja por daño moral, que rebaja de 30.000 a 12.000 euros. No obstante, la sentencia mantiene "íntegros" los demás pronunciamientos del Juzgado de lo Penal 1 de Granada contra esta madre de Maracena (Granada), incluyendo la pena de cinco años de cárcel por dos delitos de sustracción de menores y la privación de la patria potestad sobre los niños durante un periodo de seis años.Esta sentencia será aportada al Tribunal de Cagliari por parte de la defensa de Arcuri en Italia, donde se sigue el proceso para decidir sobre la custodia de los menores, que en la actualidad residen con el padre en la isla de Carloforte, donde tienen fijada su residencia habitual.--EUROPA PRESS--