La consejera de Fomento destaca el desbloqueo de obras compensatorias del Metro de Granada

Granada.- La Junta destaca el desbloqueo de obras compensatorias del M

La consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, Marifrán Carazo, se ha reunido con la asociación de vecinos y de comerciantes Camino de Ronda para informarles de que "se están acelerando" los proyectos de compensación acordados con el Metro de Granada y que debieron ejecutarse hace diez años para paliar los efectos de los trabajos, tanto en la capital como en los municipios por donde circula la infraestructura.Durante la reunión, la consejera ha manifestado su sorpresa porque "se desconocían los proyectos del eje Arabial-Palencia que tenía que redactar el Ayuntamiento". Junto a ello ha lamentado que hasta ahora no se haya tenido en cuenta la opinión de vecinos y comerciantes, ha destacado la importancia de la reforma del eje Arabial-Palencia para la ciudad y ha apostado por dar comienzo a la reforma que afecta al barrio del Zaidín."Se dará prioridad a esta fase porque hay consenso, pero pedimos al Ayuntamiento que nos remita el proyecto para poder licitar la obra cuanto antes y poder planificar las siguientes fases con el consenso de vecinos, comerciantes y Ayuntamiento". "Hemos perdido ya demasiado tiempo. No podemos seguir esperando", ha recalcado la titular de Fomento.La consejera ha recordado que las obras del metro se alargaron en exceso y que tuvieron mucho impacto tanto en la ciudad como en los municipios por donde discurre. Por eso, según ha dicho, el nuevo Gobierno de la Junta "desde el minuto uno se ha puesto a analizar estos proyectos de compensación para los que el anterior gobierno socialista no tuvo empuje para sacarlos adelante".Carazo ha destacado que a los granadinos se les debe proyectos por más de diez millones de euros, una inversión que generará empleo y nuevas oportunidades."Fueron anuncios vacíos porque el aparcamiento de Camino de Ronda no tenía ni dotación presupuestaria en el plan económico financiero y se estudia ahora cómo se va a gestionar. El Ayuntamiento traslada información que no es exacta, pero nosotros nos comprometemos a desatascar estos proyectos, a ser transparentes y a dialogar con lealtad tanto con el Consistorio como con vecinos y comerciantes", ha explicado la consejera.A la reunión también asistieron el gerente del Metro de Granada, Ignacio Mochón; el director gerente de la Agencia de Obra Pública de la Junta (AOPJA), Julio Caballero, y el delegado de Fomento, Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio en Granada, Antonio Granados.--EUROPA PRESS--