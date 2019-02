La capital acoge este fin de semana el festival de teatro de improvisación

Presentación del festival de teatro de improvisación Festing

La ciudad de Granada acogerá este fin de semana la quinta edición del festival de teatro de improvisación que organiza la compañía La Tetera Impro bajo el nombre de Festing.Según ha informado el Ayuntamiento de Granada en una nota de prensa, la Concejalía de Juventud, Participación Ciudadana y Deportes colabora con su organización por primera vez, en el marco del programa de cultura en los barrios, a fin de que el vecindario pueda disfrutar de actividades de calidad, ha informado el concejal Eduardo Castillo.El certamen, que alterna espectáculo y formación, comprende la representación de cuatro obras de teatro improvisado y de comedia de situación; dos talleres dirigidos a jóvenes e impartidos por la escuela Remiendo, y cursos para personas interesadas de cualquier edad, han explicado Rafael Villena y Ana Puerta, director y actriz de La Tetera. Las inscripciones para participar en las actividades didácticas incluyen el abono a un festival de precios populares."Queremos acercar el público granadino a esta disciplina y propiciar un punto de encuentro para que conozca el trabajo que realiza cada compañía", ha subrayado el concejal de Juventud. El teatro de improvisación, en auge desde hace una década, está bastante desarrollado en Europa y Latinoamérica. En España, y más concretamente en Granada, el género empieza a potenciar la presencia de la mujer, todavía residual.Compañías de Granada, Santa Cruz de Tenerife, Madrid y Alicante representarán teatro improvisado entre el viernes, 8 de febrero, y el domingo, día para el que está reservada una sesión doble. La sala El Apeadero y el teatro Isidro Olgoso, del Zaidín, serán los escenarios del festival. El cartel incluye las obras 'Directores a escena', 'Artylógico', 'Improseñoras' y 'The master of the impro'. La participación del público en la evolución y desenlace de la pieza caracteriza las representaciones.--EUROPA PRESS--