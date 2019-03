La Audiencia revisa este jueves las peticiones de archivo del caso Emucesa

Granada.- Tribunales.- La Audiencia revisa este jueves las peticiones

La Audiencia de Granada revisará este jueves los recursos presentados por algunos de los investigados en el caso Emucesa contra la decisión del juez que instruye la causa de no archivar las actuaciones, en las que se investigan supuestas irregularidades en la contratación de altos cargos en la empresa que gestiona el cementerio de San José.En una providencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, la Sección Segunda de la Audiencia ha señalado para este día la deliberación para dictar la resolución procedente tras los recursos presentados por, entre otros, la concejal del PP María Francés, y el gerente de Emucesa contra la decisión del juzgado de no archivar el caso.En la causa están investigados un total de seis trabajadores que se beneficiaron de contratos presuntamente irregulares, el gerente de Emucesa y las personas que presuntamente realizaron las contrataciones en sus respectivas etapas como consejeros delegados, la concejal del PP María Francés y el exedil de este mismo partido Eduardo Moral.El Juzgado de Instrucción 9 de Granada rechazó a finales de septiembre el archivo de las actuaciones para seis de estos investigados en la línea de lo expuesto por la Fiscalía y la Abogacía del Estado, que consideraron que no procedía el sobreseimiento y sí que continuaran las actuaciones por el trámite del procedimiento abreviado.La Fiscalía abrió diligencias de investigación a raíz de la denuncia que presentó Vamos Granada sobre supuestas contrataciones irregulares en Emucesa durante la etapa de gobierno del PP en el Ayuntamiento.Lo hizo después de que informes técnicos concluyeran que, entre 2003 y 2012, cuando la empresa era cien por cien pública, se beneficiaron de estos contratos seis personas con un coste de mas de 300.000 euros y sólo consta que una de ellas asistiera a la empresa y realizara algunos trabajos.Eduardo Moral y María Francés declararon en su día en calidad de investigados ante el juzgado, donde negaron irregularidades en las contrataciones, incidiendo en que estas personas realizaron la labor para la que fueron empleadas y que nunca hubo "reparos" ni desde el Consejo de Administración, ni de la Gerencia ni en las auditorías externas que se realizaron en aquellos años.--EUROPA PRESS--