La Audiencia de Granada delibera sobre el recurso de Juana Rivas para dictar una resolución

Real Chancillería de Granada

La Sección Primera de la Audiencia de Granada ha deliberado este miércoles sobre el recurso de apelación presentado por Juana Rivas contra la sentencia que la condena a cinco años de prisión por sustracción de menores para dictar una resolución que se notificará a las partes en los próximos días.La Sección Primera de la Audiencia ha señalado este día para la votación y fallo del recurso, en el que la defensa de Rivas reclama su absolución. Al no haberse fijado una vista para abordar el asunto ninguna de las partes personadas en el proceso ha tenido que acudir hoy al tribunal. Una vez tomada la decisión, los magistrados redactarán la resolución que se trasladará a las partes más adelante, según han informado a Europa Press fuentes judiciales.La madre de Maracena (Granada) defendió hace unos días en declaraciones a Europa Press que no es "ninguna delincuente" para ir a la cárcel y opinó que la Justicia le ha "echado un pulso a una madre".Rivas realizó estas declaraciones desde Italia el mismo día en que se celebró la última vista en el Tribunal de Cagliari para decidir sobre la custodia de sus dos hijos, de cuatro y doce años. Un proceso que está pendiente de sentencia.En España, tanto la Fiscalía como la acusación particular, que ejerce el padre de los menores, han pedido a la Audiencia de Granada que desestime el recurso de Juana Rivas y se confirme la sentencia dictada por el Juzgado de lo Penal 1 de Granada.Este juzgado condenó el pasado julio a Rivas a un total de cinco años de prisión como autora de dos delitos de sustracción de menores, después de que hace dos veranos permaneciera un mes en paradero desconocido con sus dos hijos incumpliendo las resoluciones judiciales que le obligaban a entregarlos al padre, el italiano Francesco Arcuri, al que acusa de malos tratos; extremo que él siempre ha negado.El magistrado también ha condenado a la madre de Maracena a ser privada de ejercer la patria potestad sobre los niños durante un periodo de seis años, en la línea de lo que había solicitado la fiscal del caso, y a indemnizar con 30.000 euros a Arcuri.--EUROPA PRESS--