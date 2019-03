La Audiencia absuelve al acusado de acceder al historial clínico del exviceconsejero de Salud

Granada.- Tribunales.- La Audiencia absuelve al acusado de acceder al

La Audiencia de Granada ha absuelto del delito de revelación de secretos al auxiliar administrativo del Hospital del Campus de la Salud de Granada que fue juzgado el 7 de marzo acusado de acceder en 2016 sin autorización al historial clínico del entonces viceconsejero de Salud de la Junta de Andalucía, Martín Blanco.Este trabajador del Servicio Andaluz de Salud (SAS) desde hace 34 años negó ante el tribunal haber accedido "jamás" a esta información o haber vulnerado alguna barrera de seguridad para conseguirlo.En la sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, la Sección Primera de la Audiencia no considera demostrado que el 14 de diciembre de 2016 se entrara desde el equipo informático del acusado a la historia clínica del exviceconsejero.Precisa que la única prueba de cargo que hay en relación a este asunto es la declaración de la persona que realizó el expediente disciplinario contra él, pero ella dijo en el juicio que "los accesos se los dieron desde Sevilla", según consta en la sentencia, contra la que cabe recurso.Así las cosas, al no resultar demostrado el hecho base de la acusación, la Audiencia acuerda absolver al procesado, para el que la Fiscalía solicitaba cárcel y multa.Este trabajador del SAS, que desempeñaba su trabajo en el Servicio de Angiología y Cirugía Vascular del pabellón de consultas del Hospital del PTS, afirmó que no tenía "ningún interés" en conocer esta información y que las contraseñas de los trabajadores se quedaban memorizadas en el sistema incluso estando la aplicación cerrada.Martín Blanco, que declaró como testigo, relató que tuvo conocimiento de lo que había pasado cuando unos amigos le llamaron "preocupados" tras escuchar en redes sociales que había tenido un infarto, si bien él ha explicado que tuvo una dolencia cardiovascular un tiempo atrás. A la vista también fue llamado como testigo el doctor Jesús Candel, aunque finalmente no declaró.--EUROPA PRESS--