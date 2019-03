Granada.- Tribunales.- Juzgan este viernes al joven acusado de intenta

La Sección Segunda de la Audiencia de Granada celebra este viernes el juicio contra un joven de 21 años acusado de apalear en Vélez de Benaudalla (Granada) a su tío hasta dejarlo en coma, del que dijo que, si bien no había "acabado con él" en ese momento, lo tenía que "matar por maricón".La Fiscalía pide para él 23 años de prisión por un delito de tentativa de asesinato, así como la prohibición de comunicarse y acercarse a la víctima a menos de 500 metros durante 25 años, según consta en el escrito de acusación provisional del Ministerio Público, al que ha tenido acceso Europa Press.Los hechos ocurrieron sobre las 23,15 horas del 2 de abril del año pasado en el interior de un domicilio familiar, donde el procesado inició una "discusión" en la que "reprochaba su orientación sexual" a su tío paterno, que en ese momento tenía 37 años, y al que, tras decirle "maricón de mierda", le "golpeó brutalmente en diferentes partes del cuerpo con un palo de madera".La víctima huyó luego hacia la calle "si bien el investigado lo persiguió y, tras alcanzarlo, lo tiró al suelo y continuó propinándole patadas en la zona torácica y varios y reiterados golpes en la cabeza con una piedra, con clara e inequívoca intención de causarle la muerte".Posteriormente, lo habría arrastrado por el suelo y dejado "tumbado en el suelo sobre un gran charco de sangre en mitad de la vía pública, gravemente herido"."Eso te pasa por maricón", repitió el investigado en varias ocasiones a la llegada de los vecinos y de los agentes de la Guardia Civil personados, según hace constar el fiscal. "No he acabado con él, lo tengo que matar por maricón", habría agregado.La vida de la víctima estuvo en riesgo como consecuencia de los golpes, que le causaron "heridas muy graves a nivel neurológico". Tras un reconocimiento realizado en julio pasado, cuando continuaba en situación de coma vigil, el fiscal mantiene que no se pueden "establecer el tiempo de curación ni las secuelas definitivas hasta transcurrido un año, si bien es previsible que puedan restar de forma permanente trastorno cognitivo y daño neuropsicológico en grado grave", así como secuelas motoras y estéticas.El fiscal incluye en la calificación de los hechos las circunstancias agravantes de "obrar por motivos de discriminación referente a la identidad u orientación sexual de la víctima" y de parentesco.--EUROPA PRESS--