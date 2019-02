Juana Rivas confía en que la justicia italiana le dé la custodia exclusiva de sus hijos

Juana Rivas en Granada

Juana Rivas ha confiado en que la justicia italiana le conceda la custodia exclusiva en España de sus dos hijos, de cuatro y doce años, tal y como ha ratificado su defensa en la última vista del proceso civil que se ha celebrado este jueves en el Tribunal de Cagliari y que ha quedado visto para sentencia.Rivas, que se ha desplazado hasta el Tribunal de Cagliari con motivo de esta vista, ha confiado en declaraciones a Europa Press en que la sentencia se dicte a mediados de marzo, tal y como le ha trasladado su defensa. "Espero que nos den luz y paz", ha agregado, aunque ya ha avanzado que si es desfavorable recurrirá y "seguirá luchando" por entender que "es la única forma" de que sus hijos "tengan un futuro".La defensa del padre de los menores, el italiano Francesco Arcuri, también ha ratificado ante el tribunal su petición de que se le conceda la custodia exclusiva de los niños en Italia, donde residen con él en la actualidad, según han informado a Europa Press fuentes de su equipo jurídico.Rivas ha censurado que en este proceso civil "no se haya querido tocar el tema de los maltratos" que ella atribuye a su expareja y, a través de su defensa, ha mostrado al tribunal su rechazo al informe elaborado por la perito designada para el caso, la cual mantuvo 32 entrevistas con los menores y sus padres. También con profesores, pediatras y profesionales que han estado en contacto con los niños en Maracena (Granada).El documento, de 177 páginas, exponía que Rivas tiene una "gran capacidad de manipulación contra los niños" y que el mayor de ellos ha optado por "aliarse" con ella al "considerarla más frágil". Sostiene además que Rivas "se encuentra en un estado de profundo desequilibrio emocional y que a menudo ha demostrado que no se adhiere correctamente a la realidad, manipulándola", por lo que propone que la custodia sea para el padre.El próximo día 27, la Audiencia de Granada resolverá el recurso de apelación presentado por Rivas contra la sentencia que la condena por sustracción de menores a cinco años de prisión y a ser privada de ejercer la patria potestad sobre sus hijos durante un periodo de seis años. Rivas ha defendido que no es "ninguna delincuente" para ir a la cárcel y ha opinado que la Justicia le ha "echado un pulso a una madre".--EUROPA PRESS--