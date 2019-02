Investigada una joven y su pareja por el robo de joyas en la vivienda donde ella trabajaba

Guardia Civil

La Guardia Civil ha puesto a disposición judicial en calidad de investigados a una mujer de Alhendín (Granada) de 28 años y a su pareja, de 33, como presuntos autores de un delito de hurto de joyas en la vivienda donde ella trabajaba como empleada de hogar.La víctima es una anciana de 82 años que el pasado mes de diciembre acudió al puesto de la Guardia Civil de Armilla a denunciar que le habían robado todas las joyas que tenía en casa: dos anillos, dos juegos de pendientes y dos pulseras; y que no habían roto ni revuelto nada en el interior.Los agentes acudieron a las joyerías y puntos de compraventa de oro más cercanos, tanto de Armilla como del vecino barrio del Zaidín de la capital, pero no encontraron pistas, por lo que ampliaron el radio de acción y, entonces sí, localizaron la joyas en una joyería del centro de Granada, donde un individuo las había vendido.La Guardia Civil identificó a este hombre y descubrió que es la actual pareja de la joven que trabaja como empleada de hogar para la denunciante, por lo que ambos fueron investigados por un delito de hurto.Los agentes encargados de la investigación no han podido recuperar las joyas, ya que al haber transcurrido más de quince días, que es el plazo legalmente establecido durante el cual los compradores no pueden deshacerse o mandar a fundir las piezas de oro que compren, éstas habían sido fundidas.--EUROPA PRESS--