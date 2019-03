Granada.- 28A.- Hervías (Cs): "Se ha acabado que Granada sea la gran o

El cabeza de lista de Ciudadanos (Cs) al Congreso de los Diputados por Granada, Fran Hervías, ha asegurado este viernes que "se ha acabado que Granada sea la gran olvidada del PP y del PSOE" en el acto de presentación de la candidatura de la formación que concurrirá a las próximas elecciones generales.Hervías ha aseverado que Granada "no se merece más promesas incumplidas, que es lo que ha recibido hasta ahora por parte de quienes la han gobernado", y ha garantizado su compromiso por defender desde el Congreso todas aquellas iniciativas que permitan situar a la provincia en el lugar que se merece."Ciudadanos cuenta con el mejor equipo posible; un grupo de mujeres y hombres que saben lo que es levantar la persiana, emprender, luchar. Un grupo de mujeres y hombres que son un claro reflejo de nuestra sociedad civil", ha destacado.El cabeza de lista de Cs al Congreso también ha valorado los cambios que ya ha conseguido impulsar la formación naranja en la vida política y que van desde la regeneración democrática a la mejora de las políticas sociales. "Hace cinco años los imputados se sentaban en sus sillones y no pasaba nada; a día de hoy no hay ningún imputado por corrupción política en las instituciones", ha puesto de manifiesto Hervías, quien ha recordado que en tan solo dos meses Ciudadanos ya ha conseguido poner en marcha más de un centenar de medidas en la Junta de Andalucía para mejorar la vida de todos los andaluces.El también secretario de Organización de Cs ha hablado del "importante reto" que tiene el país con estas elecciones generales y ha asegurado que "España se merece un presidente sin ataduras, sin mochilas y que pueda mirar a los ojos de los españoles".Junto a Hervías, el número dos de la candidatura de Cs al Congreso y portavoz provincial de la formación en Granada, Luis Salvador, ha destacado el "trabajo en equipo que caracteriza a Ciudadanos en todas las instituciones" y ha señalado que "Granada no se puede conformar" y que "debe atreverse a aspirar a hablar de igual a igual con las principales capitales españolas".--EUROPA PRESS--