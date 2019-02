La portavoz del PP de Granada, Inmaculada Hernández, ha valorado el adelanto de la convocatoria de las elecciones generales anunciado este viernes por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y ha afirmado que el líder socialista "ha jugado durante ocho meses con el futuro de España por un capricho y ambición personal"."Solo quería vivir del estatus y los privilegios que conlleva ser el presidente del Gobierno, pero sin asumir las responsabilidades que implica el cargo y que una sola mala decisión suya puede condicionar el rumbo de nuestro país", ha apuntado Hernández en una nota.Así, ha afirmado que, en menos de un año de gobierno, Pedro Sánchez "ha llevado a pique a España y la colocado nuevamente en los peores datos económicos, inseguridad financiera y nula credibilidad ante nuestros vecinos de Europa"."Solo hay que recordar cómo los Presupuestos Generales del Estado que Sánchez llevó a Bruselas fueron devueltos por falta de solvencia y los españoles tuvimos que soportar la vergüenza y el ridículo del tirón de orejas de Europa por hacer las cosas con prisa y sin contenido, buscando únicamente el escaparate y el autobombo", ha censurado.Sin embargo, para la portavoz del PP granadino la "sumisión" con la que Pedro Sánchez y el PSOE se han "entregado" a los "golpistas" que quieren "fraccionar y romper" España "ya ha pasado factura" a nuestro país y las "ansias independentistas" han sido "alimentadas" por un presidente del Gobierno "dispuesto a todo" por no perder el "sillón del poder".Por ello, Inmaculada Hernández dice "entender" el "silencio" del secretario provincial del PSOE, José Entrena, "avergonzado" por un presidente del Gobierno y de su partido en España "que ni siquiera votó en las primarias socialistas"."El PSOE de Granada no puede más que permanecer escondido hasta que pase la tempestad y se calme el clamor de los granadinos, hartos de un presidente ambicioso que no ha sabido ver más allá de sí mismo y que nos ha llevado a la ruina en un tiempo récord, porque Pedro Sánchez pasará a la historia por el presidente del Gobierno más breve, pero también el más dañino e inepto para España, y eso José Entrena y el PSOE lo saben y tendrán que afrontar las dos próximas citas electorales con esta carga", ha concluido Inmaculada Hernández.--EUROPA PRESS--