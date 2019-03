Fundación Unicaja y Ayuntamiento firman una colaboración para desarrollar actividades culturales

Granada.- Unicaja.- Fundación Unicaja y Ayuntamiento firman una colabo

La Fundación Unicaja y el Ayuntamiento de Granada han firmado un acuerdo de colaboración para desarrollar actividades en el ámbito cultural.El acto ha tenido lugar en el Consistorio granadino y ha contado con la presencia de el director general de la Fundación Unicaja, Sergio Corral, y el alcalde de Granada, de Francisco Cuenca.Esta acción se enmarca dentro de una de las líneas estratégicas de la Fundación Unicaja que tiene "por objetivo impulsar la cultura en su entorno, así como apoyar la conservación del patrimonio histórico en su ámbito de actuación", ha valorado la Fundación en un comunicado.A través del mismo, ambas instituciones celebrarán del 1 al 7 de abril el Festival Internacional de Jóvenes Realizadores, que celebra este año su vigésimo quinta edición. En este evento se puede ver una selección de los mejores cortometrajes presentados esta temporada en festivales de referencia, así como largometrajes no estrenados comercialmente en España.Por otra parte, la Fundación Unicaja patrocinará la Feria del Libro de la ciudad. "Una iniciativa renovada en la que cada año aumenta el número de asistentes", ha destacado.Además de las zonas de venta de ejemplares, se podrá disfrutar de una infantil, dedicada a impulsar la lectura entre los más pequeños con cuentacuentos, y un área centrada en la ciencia, donde investigadores de prestigio internacional ofrecerán charlas divulgativas, demostraciones y monólogos de humor en torno a la Astronomía, el calentamiento global, las expediciones antárticas, la Biogenética, la evolución humana o incluso la gastronomía.Una de las mayores atracciones de la Feria del Libro es la actividad paralela 'Cultura x los libros', que consiste en una serie de conciertos para los que solo se pueden conseguir entradas a través de la compra de publicaciones en los expositores adheridos. En esta edición se podrá escuchar a artistas de la talla de Kiko Veneno, Sidonie y The New Raemon, entre otros.La edición de 2019 se llevará a cabo del 10 al 19 de mayo en el tradicional emplazamiento de Fuente de las Batallas, Paseo de la Virgen y Plaza del Humilladero.ESPACIO CULTURAL EN CARMEN DE LOS MÁRTIRESPor último, uno de los objetivos del acuerdo es "fomentar e impulsar la divulgación y la conservación" del patrimonio histórico de la ciudad. Para ello, la Fundación Unicaja impulsará la elaboración de un programa instrumental bajo el título 'La Colección Municipal bajo las claves del siglo XXI'.Dicho programa tiene el fin de crear un espacio cultural en Carmen de los Mártires, un edificio municipal dedicado a usos múltiples que hasta ahora está parcialmente cerrado.En este emplazamiento ubicado en la llamada "ciudad de la Alhambra" se proyecta un espacio de carácter sociocultural, introduciendo también el disfrute de sus jardines técnicamente racionalizados con la nomenclatura de las plantas, arbustos y árboles históricos que contiene, "el valor de las fuentes y el lugar más emblemático: el estanque o lago".Asimismo, se pretende utilizar este centro para otras acciones de carácter temporal como exposiciones, conferencias, recitales, que proyecten en el futuro visitante de la colina "un espacio de comprensión de la cultura actual, sin negar en ningún momento la referencia a la riqueza patrimonial de un Ayuntamiento con una historia que abarca cinco siglos y que en la actualidad carece de espacio destinado específicamente a la exposición de parte de este patrimonio".De igual manera, la Fundación Unicaja ha resaltado que a través de estas acciones "se favorece la recuperación y restauración de parte de dichos fondos, que de manera sistemática pueden ser motivo de una programación de exposiciones y muestras en dichos espacios".--EUROPA PRESS--