Fundación inaugura sus actividades de ocio con la participación de 100 niños en el Campus Nieve

Fundación Unicaja ha inaugurado su temporada de actividades de ocio en 2019 con la celebración del Campus Nieve desde el pasado domingo hasta este jueves, en el que han participado unos 100 niños y adolescentes.Según ha detallado la institución en una nota de prensa, los participantes han realizado actividades lúdico deportivas con el denominador común de la nieve, dado que este campus es el único que la Fundación celebra en la temporada invernal, en concreto, a 2.100 metros de altitud en la localidad de Monachil (Granada), perteneciente al entorno de Sierra Nevada.Cada jornada los menores han realizado cinco horas de esquí o snowboard, según su elección, con la tutorización de monitores titulados y especialistas en el aprendizaje de estos deportes. Como novedad de esta temporada, las clases han contado con un sistema de identificación en pista, casco, peto y pulsera de control, que ha favorecido la seguridad de cada alumno.Además de la práctica deportiva, se han llevado a cabo otras iniciativas lúdicas, como yincanas, competiciones, actividades con deslizadores y snow battle, entre otras. En este sentido, la Fundación ha resaltado como "punto fuerte de las jornadas" que todas las noches se han celebrado veladas en las que los monitores han preparado juegos y animaciones que han propiciado el inicio de relaciones de amistad entre los participantes.Los campus de la Fundación Unicaja se enmarcan en una de sus líneas estratégicas prioritarias, que tiene por objetivo "impulsar la educación en la infancia", a través de diversas iniciativas lúdicas y deportivas, lo que ha ejemplificado en el citado Campus Nieve y en su programa de Becas USA, que ofrece a estudiantes convivir durante tres semanas con una familia americana con la finalidad de mejorar su nivel de inglés."Son una prueba del compromiso de la Fundación Unicaja con los más pequeños y se adaptan cada temporada a las necesidades de la sociedad", ha ahondado la institución, que ha argumentado que por este motivo se renuevan cada temporada con "iniciativas innovadoras".En este sentido, este 2019 es el que marca "la consolidación del Campus Nieve como un referente" entre sus campus, dado que tras su puesta en 2018 y el "éxito obtenido" en el mismo, "muchos" han sido los que han vuelto a reservar su plaza para esta temporada.En concreto, un 30 por ciento de los niños que participaron el año pasado han repetido experiencia, como el caso de Leila de once años, que ha vuelto por el gran número de horas en las que puede practicar esquí y además poder reencontrarse con los amigos que hizo.Otro caso es el de Javier de 14 años, que supo del Campus Nieve a través de un amigo, y no solo él se ha desplazado a las instalaciones de Monachil, sino que también se ha llevado a sus hermanos. "Lo más divertido han sido las actividades en el hotel y los monitores de esquí. Me lo he pasado tan bien que me gustaría ir a uno de los otros Campus con los amigos que he hecho aquí", ha comentado.La Fundación Unicaja ha apuntado que para este Campus Nieve todas las plazas ofertadas han sido cubiertas, quedando algunos menores en lista de espera, y que para sus campus de verano oferta 5.400 plazas, que se celebran en las localidades malagueñas de Ronda y San Luis de Sabinillas, en Málaga; uno Náutico, en el Puerto de Santa María (Cádiz); otro de baloncesto, en Málaga, y el 'English Camp', también en Ronda. Se puede formalizar la inscripción para ellos a través de la web 'www.campusunicaja.es' y en el número de teléfono 952 87 68 32.--EUROPA PRESS--