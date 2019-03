Fiscalía mantiene pedir inhabilitación para la exalcaldesa de Caniles por presunta prevaricación

Granada.- Tribunales.- Fiscalía mantiene la petición de inhabilitación

La Fiscalía ha mantenido este jueves su petición de once años de inhabilitación especial para empleo o cargo público para la exalcaldesa de Caniles (Granada) María Pilar Vázquez (PA) por un presunto delito continuado de prevaricación administrativa en relación al centenar de contrataciones que realizó durante su mandato por decreto y con reparos de la Intervención.En la última sesión del juicio, que ha quedado este jueves visto para sentencia, la acusación particular, ejercida por el Ayuntamiento, también ha mantenido su petición de doce años de inhabilitación por el mismo delito, mientras que la defensa de la exregidora ha pedido la libre absolución.Pilar Vázquez, que actualmente es concejal de la oposición en el Ayuntamiento de Caniles, defendió durante su declaración en este juicio que todas las contrataciones se realizaron para cubrir necesidades "urgentes" en el municipio y que "nunca" fue alertada por los técnicos de que "se estuviera saltando la legalidad".La exregidora relató que no tiene conocimientos jurídicos y que cuando accedió a la Alcaldía de Caniles en mayo de 2011 la secretaria-interventora le expuso que ésta era "la dinámica habitual de contratación" en el Ayuntamiento.Ha precisado que ella no redactaba los decretos de contratación y pensaba que "eran todos iguales, dando por hecho" que se incluía la legislación que regulaba los contratos y que eran los técnicos quienes se encargaban de plasmar los motivos de la selección y de gestionar las bolsas de empleo.La secretaria-interventora, que declaró como testigo, negó haber comentado expresamente a la regidora que ésa fuera la fórmula habitual de contratación en los últimos años, aunque también reconoció que no le advirtió de forma expresa sobre que era ilegal por entender que sus informes y los reparos incluidos en los expedientes eran suficientes en este sentido.--EUROPA PRESS--