Fiscalía mantiene la petición de 26 años para los dos acusados del asesinato de Güevéjar

Granada.- Tribunales.- Fiscalía mantiene la petición de 26 años para l

La Fiscalía ha mantenido su petición de penas de 26 de años de prisión para los dos acusados por el asesinato a tiros en Güevéjar (Granada) de un hombre que era el compañero sentimental de una expareja de uno de ellos, que habría encargado el crimen al otro.Fuentes del caso han indicado a Europa Press que, en la sesión del juicio de este jueves, que se celebra con la fórmula del jurado popular, en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Granada, el Ministerio Público ha elevado a definitivas sus conclusiones, en que pide 22 años de prisión por la presunta comisión de un delito de asesinato; dos años por tenencia ilícita de armas; y otros dos por incendio, ya que el coche del que habrían salido de Güevéjar los dos acusados tras los hechos fue quemado con posterioridad.Las acusaciones particulares, que representan los intereses de los familiares de la víctima, también han mantenido sus peticiones iniciales de penas de 25 años de prisión por supuesto asesinato, y de dos años por tenencia ilícita de armas; mientras que las defensas de los acusados interesan la libre absolución.Los hechos, ocurridos a primera hora de la mañana del 21 de agosto de 2017, tendrían su origen en los "celos patológicos" de uno de ellos, de 53 años, lo cual le llevó a "idear la muerte de la entonces pareja" de su excompañera, según la Fiscalía, que mantiene que, en ese contexto, le propuso al otro acusado, de 42 años, "la realización material de la muerte, a cambio de cierto emolumento económico no exactamente determinado".Tras negar los hechos el pasado lunes, en la primera sesión del juicio, el supuesto autor intelectual indicó que "no es cierto" que pagara al otro acusado para matar al fallecido, que era entonces la pareja de su excompañera, con la que tenía un hijo, y que solo le pagó unos 20 euros para que le arreglara el coche unos días antes, pues lo conocía "de vista del barrio", en la zona norte de Granada capital.En la mañana de los hechos, se encontraba en Güevéjar, en las inmediaciones del domicilio de esta mujer, según su declaración, para ver que todo estaba "bien", tras recibir el aviso de una hija de ella tras un incendio supuestamente intencionado en la casa, que se juzga en otra causa. El fiscal le indicó que constan 93 llamadas con esta última entre el 15 de julio y el 20 de agosto, a lo cual el acusado respondió que solo se comunicaba con ellas para saber de su hijo.Por su parte, el supuesto sicario al que habría pagado para dar muerte a la víctima señaló que no sabe por qué le han "acusado" a él de este crimen, y negó que conociera "de nada" al fallecido.Según el fiscal, en la noche del 20 al 21 de agosto, ambos acusados forzaron la puerta de un vehículo estacionado en la zona norte de la capital granadina, de tal modo que el individuo de 42 años se trasladó a Güevéjar en dicho automóvil, en el que esperó a su víctima, quien "como cada mañana, debía salir para ir a trabajar al campo".Sobre las 7,30 horas, conforme al relato de la acusación pública, "se dirigió hacia aquel agarrándole del pecho y tirándole al suelo donde, de forma sorpresiva y sin posibilidad alguna de defensa, efectuó un total de cuatro disparos con el revólver o pistola que portaba", que no fue localizado.Ese automóvil fue incendiado posteriormente, y su propietaria no reclama los daños, si bien, al constituir un supuesto delito, el Ministerio Público también formula acusación por ello.Está previsto que, en la mañana de este próximo viernes, la magistrada que preside el tribunal que juzga los hechos en la Audiencia de Granada entregue el objeto del veredicto al jurado popular, que se retirará entonces a deliberar para emitir su informe de culpabilidad o no culpabilidad acerca de los acusados.--EUROPA PRESS--