Fiscal pide 11 años de inhabilitación para la exalcaldesa de Caniles por contrataciones irregulares

La Fiscalía ha solicitado once años de inhabilitación especial para empleo o cargo público para la exalcaldesa de Caniles (Granada) María Pilar Vázquez (PA) por realizar contrataciones masivas durante su etapa de gestión sin seguir presuntamente el procedimiento legalmente establecido.La Fiscalía acusa a María Pilar Vázquez de un delito continuado de prevaricación administrativa por el que será juzgada del 18 al 21 de marzo en la Sección Segunda de la Audiencia de Granada.Vázquez fue elegida alcaldesa de Caniles en mayo de 2011 y estuvo al frente de la corporación municipal hasta el 3 de julio de 2015. La Fiscalía sitúa en este mandato la presunta contratación irregular de 96 personas a través de diferentes decretos que contaban con reparos y advertencias de ilegalidad de la secretaria-interventora, según consta en el escrito de acusación provisional del Ministerio Público, al que ha tenido acceso Europa Press.Así, "siguiendo un plan preconcebido" y pese a conocer los reparos que existían, impulsó una serie de contrataciones de forma "arbitraria y caprichosa" para cubrir puestos de auxiliares administrativos, peones de limpieza y recogida de basuras, trabajadores para el centro Guadalinfo, técnicos de Deportes o de Educación Infantil, entre otros.En algunos casos no se justificó el carácter excepcional de las contrataciones ni que fueran destinadas a cubrir necesidades urgentes e inaplazables, como exigía el Real Decreto de Medidas Urgentes en Materia Presupuestaria. En otros, la selección no garantizó los principios de igualdad, mérito y capacidad que se exige en el sector público o se contrató a los aspirantes por menos tiempo del dispuesto en las bases. El asunto fue investigado por el Juzgado de Instrucción 2 de Baza y será juzgado este mes en la Audiencia Provincial.--EUROPA PRESS--