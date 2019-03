Expertos europeos abordan en Granada la modernización del acceso al conocimiento del patrimonio cultural

Granada.- Expertos europeos abordan en Granada la modernización del ac

Un grupo de expertos europeos se reunió en Granada el pasado fin de semana para formarse y avanzar en los contenidos del proyecto mApp My Europe, impulsado por la Unión Europea para trabajar por la modernización del acceso al conocimiento del patrimonio cultural.Desde CajaGranada Fundación, organizadora de las jornadas, han hecho un balance positivo de este encuentro, cuyos participantes procedían de España, Rumanía, Grecia y Bulgaria, y han destacado especialmente el curso de formación sobre guías y rutas culturales y turísticas que lleva por título 'Embajadores regionales'.Durante los tres días que duró el curso de formación europeo los asistentes conocieron diferentes espacios y monumentos de la ciudad, como el Museo Memoria de Andalucía, el Cuarto Real de Santo Domingo y la Alhambra. Además, se realizaron visitas por los barrio del Realejo y el Albaicín.El proyecto mApp My Europe dura dos años y entre sus objetivos está el desarrollo de una aplicación móvil para el turismo juvenil que ofrecerá diferentes rutas; así como un sitio web que proporcionará detalles sobre el proyecto, un libro de educación no formal online sobre el patrimonio cultural para formadores y maestros, y actividades mensuales.El proyecto busca involucrar a instituciones y profesionales que tienen una conexión con el patrimonio cultural y fomenta una asociación activa entre expertos, docentes, trabajadores, desfavorecidos y jóvenes.Se busca dar visibilidad a la perspectiva de los jóvenes sobre la creación de itinerarios para la aplicación en teléfonos móviles y analizar sus decisiones sobre cuáles son las rutas más atractivas de sus regiones.--EUROPA PRESS--