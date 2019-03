Eurocámara propone una misión a Granada para analizar el estado de la conexión ferroviaria y apoyar el Corredor

La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo ha propuesto que los europarlamentarios visiten Granada en una misión con el objetivo de analizar el estado y desarrollo de las obras que se están realizando para la conexión de la provincia granadina y apoyar el Corredor Mediterráneo. Un representante de la comisión ha hecho la sugerencia después de que el alcalde de Granada, Francisco Cuenca (PSOE), haya expuesto en la cámara la situación de "aislamiento" y haya demando un impulso para el Corredor a su paso por la ciudad de la Alhambra.Cuenca ha logrado así en Bruselas el compromiso de que la Comisión Parlamentaria Europea de Infraestructuras se desplace a Granada para apoyar el Corredor Mediterráneo. Según el primer edil, la finalidad de la visita, que tendrá lugar "en breve", será "no sólo evaluar y hacer un seguimiento el estado de las obras, sino también pedirle al Gobierno de España que se comprometa con una infraestructura básica para nuestro desarrollo".Cuenca ha participado este jueves en la Comisión de Peticiones para trasladar la situación "difícil de entender" que vive Granada en materia de conexiones por tren. Esta situación, según ha explicado, se debe a una "decisión política errónea" que inició unas obras que "generaron una desconexión ferroviaria" de la ciudad que se mantiene cuatro años más tarde. "Granada ha sido la única ciudad que ha sufrido un aislamiento ferroviario total", ha subrayado el regidor.Con todo, es "difícil de entender" que una ciudad como Granada, que cuenta con el monumento más visitado de toda España, con una estación de esquí de importancia y que es una "ciudad científica y de conocimiento", no cuente por conexión por medio del tren, pero esa es la "realidad". Este aislamiento, ha continuado Cuenca, ha supuesto "graves pérdidas millonarias" para la ciudad y un "retroceso" en su tejido empresarial y en el de su entorno, además de "graves problemas de contaminación" por ser el coche y el autobús la única manera de entrar y salir de Granada.Esta situación "ha mejorado bastante" este último año debido a que se ha recuperado la antigua conexión por tren convencional con Madrid como medida temporal hasta que llegue el AVE en el mes de junio, fecha a la que se comprometió el Gobierno de España y el ministro de Fomento, José Luis Ábalos. Pero para compensar estos años sin tren, el alcalde ha pedido que "se estudien los graves daños causados" amortiguando estos efectos con compensaciones económicas que puedan paliar de algún modo el agravio".GRANADA NO SERÁ "RELEGADA" DEL CORREDORPor otro lado, el primer edil ha insistido en que Granada "no va a permitir" ser "relegada" en el Corredor Mediterráneo". En este sentido, Cuenca ha destacado también el compromiso de que el Parlamento Europeo "entienda como prioritaria la inversión el Granada" para esta infraestructura. Además, considera que la Eurocámara "debe conocer a detalle la situación padecida por Granada".Respecto del Corredor Mediterráneo, el alcalde ha celebrado que Europa aborde el estado en que se encuentra la infraestructura a su paso por Andalucía y Granada, "la infraestructura menos desarrollada de todo el eje, pero absolutamente vital para mejorar la competitividad de nuestras empresas, y reforzar el papel de Granada en una Europa globalizada".En este sentido, ha recordado algunas ventajas de esta infraestructura, como que "reducirá el tiempo de viaje entre las principales ciudades españolas, atraerá inversiones, incrementará las exportaciones y desarrollará el sector logístico con el consiguiente cambio de modelo productivo. Junto a la variable económica, Cuenca ha subrayado la mejora de conexiones de los puertos del Mediterráneo o el impacto ambiental positivo de este medio de transporte. "Estamos ante lo que será el polo logístico del sur de Europa, lo que conllevará importantes beneficios para la creación de empleo y más oportunidades para Granada, Andalucía y todo el país", ha concluido.También ha recordado que Granada es la candidata europea para albergar una parte del proyecto europeo para construir el acelerador de partículas IFMIF-DONES en Escúzar. Se trata este de una iniciativa relacionada con la fusión nuclear para obtener energía limpia, inagotable y con un impacto medioambiental reducido. Que Granada llegase a albergar el proyecto del acelerador de partículas sería, según ha destacado el alcalde, "una transformación" también para Andalucía y para el sur de Europa.De su lado, un representante de la Comisión Europea ha señalado que la fecha para completar toda la red del Corredor Mediterráneo es el año 2030, fecha que "todavía queda lejos" como para pedir a las autoridades que "agilicen su trabajo". Pero lo que sí se puede hacer es "velar" para que se cumpla ese plazo, que forma parte del trabajo del coordinador europeo encargado del Corredor Mediterráneo que está realizando "una supervisión muy de cerca".Acto seguido, el representante ha propuesto una misión para que los europarlamentarios que integran la Comisión de Infraestructuras viajen hasta Granada y conozcan "de primera mano" el desarrollo de las obras para la conexión ferroviaria de la provincia. Sin embargo, ha remarcado que ,"desde el punto de vista legislativo", "no se puede decir que haya incumplimiento" en el desarrollo del Corredor Mediterráneo y espera que las autoridades españolas para el 2030 "hayan cumplido con la parte que les corresponde".La eurodiputada del PSOE Clara Aguilera también ha participado en el debate y ha subrayado que Cuenca ha acudido a Bruselas para "denunciar un aislamiento durante cuatro años" que "por una mala gestión" del Gobierno español del PP se haya producido un "retraso" que ha dejado "aislada a toda una provincia y a más de 800.000 granadinos durante más de cuatro años". "La comisión dice que hay plazo para cumplir, pero es que el plazo inicial era 2020 y por una decisión del Gobierno de España no se ha cumplido y ahora el plazo es del 2030", ha explicado.Aguilera ha remarcado que lo que sucesión con la conexión ferroviaria en Granada fue una "irregularidad" y lo que ahora se pide es que Europa se "prohíban" los aislamientos ferroviarios y se garantice una alternativa. "Queremos prevenir de cara al futuro para que lo que han padecido los granadinos no lo padezcan ni un pueblo europeo más", ha señalado la eurodiputada, quien ha calificado de "muy buena idea" que se realizada una misión a Granada para comprobar el desarrollo de las obras para la conexión por tren.Tras todas las intervenciones, la presidenta de la comisión, Cecilia Wikström, ha señalado que la petición de la misión se va a mantener abierta y, además, se va a remitir desde la Eurocámara una carta a los coordinadores del Corredor Mediterráneo para que "sigan de cerca" y tomen "cartas en el asunto" del tema de Granada. Además, ha señalado la presidenta, se enviará otra misiva a las autoridades españolas para obtener más datos de la situación que ha expuesto el alcalde granadino en Bruselas.--EUROPA PRESS--