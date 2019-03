Granada.- Entrena: "No vamos a permitir que nos hagan retroceder ni qu

El presidente de la Diputación de Granada, José Entrena, ha presidido este miércoles el acto de entrega de los Premios a la Igualdad de Género 2019, que han distinguido a la Asociación de Mujeres El Futuro de Otura, los Ayuntamientos de Huéscar y Válor, los agentes socioculturales, un instituto de Huétor Tájar y la deportista Ainhoa Pinedo."No vamos a permitir que nos hagan retroceder ni que se cuestionen los avances en igualdad", ha aseverado José Entrena durante su intervención en la entrega de estos galardones, que reconocen a municipios y otros entes locales, asociaciones de mujeres y de madres y padres de alumnos, organizaciones sin ánimo de lucro, entidades socioeconómicas y culturales, centros escolares, y profesorado, que se distinguen por el trabajo realizado en favor de la igualdad entre mujeres y hombres.Entrena ha destacado la igualdad en el empleo, en el reparto de las cargas familiares y en los espacios de poder como los principales ejes actuación para que la equiparación legal entre hombres y mujeres sea también "real y efectiva".También ha hecho referencia a un nuevo escenario político "en el que algunos cuestionan lo que creíamos superado, en el que se pone en el entredicho avances indiscutibles"."Quieren hacernos retroceder décadas en la lucha por la igualdad y creo que no hay lugar más apropiado que este para decir alto y claro que no lo vamos a consentir, que esta revolución ha venido para quedarse y que unidas y unidos somos, efectivamente, imparables", ha sostenido. "En la Diputación de Granada nos declaramos feministas, con todas las letras".Acompañados por la diputada provincial de Igualdad, Irene Justo, y representantes de los partidos políticos con representación en la Diputación, Entrena ha insistido en la necesidad de erradicar la violencia machista "que tanto daño está haciendo", y que tiene que abordarse sin demora para construir una "sociedad sana". Además, ha subrayado que "no es violencia doméstica, sino violencia de género".Se ha referido a las movilizaciones del pasado 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, para afirmar que en 2018 hubo una movilización histórica similar a la de este año. "Los poderes públicos tenemos la obligación de tomar nota y de canalizar ese impulso que viene de la calle", ha subrayado, para agregar que ahora el compromiso de la Diputación con la igualdad es "más intenso, si cabe; más sólido y más permanente".Durante su discurso, el presidente ha agradecido a las personas y entidades premiadas a las que ha reconocido "su compromiso vital, profesional, docente y social para que Granada avance en materia de igualdad y nuestros pueblos y ciudades sean más fuertes y ricos en valores".PREMIOS POR LA IGUALDAD DE GÉNERO 2019En la categoría de asociaciones de mujeres y organizaciones sin ánimo de lucro, este año el premio ha recaído en El Futuro de Otura, por "el impulso de la participación social y compromiso con el feminismo, consolidado a lo largo de 30 años de existencia, además del trabajo coordinado y en red con el municipio y organizaciones sociales".La categoría de centros escolares, profesorado, de forma grupal o individual, y asociaciones de madres y padres de alumnos, ha premiado el trabajo del instituto Américo Castro de Huétor Tájar por "el impulso, puesta en marcha, y trayectoria en el desarrollo de iniciativas educativas de promoción de la igualdad de género y visibilidad de las mujeres, así como la coordinación con familias, alumnado y profesorado".De entre los ayuntamientos y otros entes locales, ha resultado premiado el de Huéscar, en el norte de la provincia. El jurado reconoce su trayectoria y coherencia a la hora de "promover la igualdad de género, así como la coordinación lograda con todos los agentes sociales del municipio".En la categoría de entidades socio-económicas y culturales, se ha otorgado el premio al colectivo de agentes socioculturales de la provincia de Granada, por su "labor de dinamización y animación sociocultural en la provincia de granada en materia de igualdad, juventud y cultura".Habrá menciones especiales a Ainhoa Pinedo, por su carrera y logros profesionales en el ámbito deportivo siendo "un referente femenino en la promoción de la igualdad de género en el deporte", y al Ayuntamiento de Válor y su encuentro por la diversidad sexual, como símbolo de su "apoyo al colectivo Lgtbi, y su apuesta por convertir los entornos rurales en territorios de tolerancia, convivencia, integración y visibilidad de las cuestiones de género".--EUROPA PRESS--