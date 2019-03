Elaboran primer meta-ranking de universidades del mundo atendiendo internacionalización o papel de la mujer

Granada.- Elaboran primer meta-ranking de universidades del mundo aten

Investigadores de la Universidad de Granada (UGR) han diseñado el primer meta-ranking de universidades del mundo basado en los principales clasificaciones que existen sobre ellas y en el que han establecido cuáles son las principales tipologías teniendo en cuenta su internacionalización, conexión con la empresa, o presencia de la mujer.Así, este trabajo, que ha publicado la revista científica 'Studies in Higher Education', establece que existen siete grupos de universidades: internacionalizadas; bien conectadas con la industria; con más presencia de mujeres; con producción científica no de excelencia; líderes globales; con baja producción científica y reputación, y mayoría intermedia.Las clasificaciones de universidades son un asunto que genera mucha polémica. Con sus ventajas y desventajas, desde hace unos años, los ranking universitarios han proliferado, surgiendo muchos nuevos con perfiles diferentes.Quizás la mayor utilidad de los mismos resida, desde una perspectiva dinámica, en "la posibilidad de establecer comparaciones y extraer conclusiones analizando la evolución en las posiciones a lo largo del tiempo", ha informado la UGR en una nota de prensa sobre esta investigación.Parte de la necesidad de elaborar un meta-ranking que "resuma o sintetice la información contenida en ellos y, a partir de ahí, establecer tipologías de universidades". En síntesis, es el planteamiento del que partieron los investigadores de la UGR Teodoro Luque y Nina Faraoni en este trabajo.En su investigación analizan los rankings globales más conocidos que publican las puntuaciones de los indicadores que utilizan y las sintetizan en una puntuación global, ordenando las universidades principales de todo el mundo. Estos rankings fueron: Academic Ranking of World Universities (ARWU), National Taiwan University Ranking (NTU), University Ranking of Academic Performance (URAP), Times Higher Education (THE) y Quacquarelli Symonds (QS). Entre todos ellos, se utilizan 32 indicadores.El conjunto de análisis estaba formado por universidades de todo el mundo que, al menos, aparecieran en cuatro de estas cinco clasificaciones en el año 2016, ascendiendo a un total de 459 universidades.La correlación entre estos rankings fue elevada: realizando un análisis factorial, un solo factor sintetizaba el 79,1 por ciento. Utilizando este factor para realizar una clasificación, de las 100 primeras universidades, 43 fueron estadounidenses y nueve británicas.Sin embargo, estos rankings se pudieron separar en dos subconjuntos: uno formado por los que se basaban en datos bibliométricos (ARWU, NTU, y URAP) y otro por los rankings que utilizaban además otro tipo de indicadores basados en encuestas (THE y QS).Los sistemas universitarios más fuertes en indicadores como reputación o internacionalización, como lo hacen los rankings mencionados THE y QS, fueron especialmente los de Reino Unido, Australia, Corea del Sur, Holanda, Suiza, Taiwán, Austria y Hong Kong.Los sistemas universitarios donde, en términos generales, la reputación no era su punto fuerte, al menos tal y como la mide THE y QS, fueron los de China, Francia, Italia, España o Brasil.En definitiva, este análisis realizado en la UGR informa sobre el contexto y características de las universidades que ocupan puestos elevados en los rankings, y resulta útil para "realizar estudios comparativos y tener puntos de referencia para el seguimiento de la evolución" de estas instituciones académicas.--EUROPA PRESS--