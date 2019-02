El Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha considerado este miércoles "alarmante" la falta de policías en Granada y ha exigido un aumento en el número de plazas para este año, tanto en la comisaría provincial como en las de Motril y Baza.El SUP ha reprochado en una nota de prensa al Gobierno su "falta de compromiso" en materia de seguridad con la provincia y tras analizar el borrador del próximo Concurso General de Méritos ha solicitado por escrito a la Subdelegación del Gobierno, la Jefatura Superior de Andalucía Oriental y a la Dirección General de la Policía que se modifiquen el número de plazas asignadas.Respecto a Motril, el colectivo mantiene que la llegada "incesante" de pateras y un puesto fronterizo sin catalogar suponen una merma continuada de funcionarios que tendrían que desarrollar su función en la localidad costera.Según aseguran, esta falta de funcionarios ha originado que la sala del 091 haya tenido que desviar las llamadas recibidas a la Policía Local al carecer de efectivos para poder atenderlas durante todo el turno, "situación que se ha vuelto habitual" en el municipio.Según el borrador al que han tenido acceso, el número de plazas a cubrir para el próximo concurso general de méritos será de dos policías y dos oficiales, por lo que piden que se modifique el catálogo de puestos de trabajo aumentando el número con el fin de dimensionar la plantilla de Motril a las necesidades actuales, dotando a la ciudad de manera definitiva y no provisional de un número de funcionarios que necesita.Mientras esto sucede exigen que se cubra el cien por cien de las plazas de catálogo para Motril que a día de hoy asciende a 18 funcionarios de escala básica que, en todo caso, no llegarían a cubrir las bajas de los compañeros que se encuentran en comisión y que en la actualidad están desempeñando funciones de prevención seguridad ciudadana y atendiendo la llegada de pateras.En relación a la Comisaría Provincial de Granada inciden en que "la constante bajada en el número de efectivos debido a una casi nula tasa de reposición y la problemática de la inmigración ilegal hace que de manera constante tengan que desplazarse de la capital a Motril efectivos de Seguridad Ciudadana, Policía Científica y Extranjería, lo que origina una merma importante en una plantilla ya de por sí con un gran déficit de personal".La previsión para éste año es que se cubran 14 policías, 6 oficiales y 5 subinspectores de las 156 plazas disponibles en el catálogo. Con éste número ofertado, según advierten, no se podrán ni cubrir las plazas de aquellos compañeros que se jubilaron el año pasado.El SUP ve "imposible poder atender a una ciudad como la de Granada con el número de efectivos que quedan en la Comisaría Provincial, teniendo en cuenta las problemáticas que en materia de seguridad se presentan", como inmigración ilegal, cultivo y tráfico de drogas, violencia doméstica, prevención de la delincuencia o grupos radicales. Por ello reclaman que como mínimo se tripliquen el número de plazas asignadas a la ciudad (75).En cuanto a la Comisaría de Baza explican que en la actualidad según catálogo faltarían seis funcionarios de Escala Básica y dos subinspectores. Si bien en un principio podrían parecer pocas plazas, sostienen que no lo es si se tiene en cuenta que el catálogo otorga para esa plantilla un total de 59 funcionarios.--EUROPA PRESS--