El SUP traslada su apoyo al policía juzgado por homicidio imprudente y pide cambios legislativos

El Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha trasladado su apoyo al policía que está siendo juzgado desde este martes en la Audiencia de Granada por homicidio imprudente, después de que en una operación alcanzara con un disparo de advertencia a un presunto delincuente que falleció, y ha reclamado cambios legislativos que permitan a los agentes realizar su trabajo con las suficientes garantías.Desde el sindicato han defendido, en declaraciones a Europa Press, la inocencia de este agente y ha incidido en que los policías, por la naturaleza de su trabajo, muchas veces tienen que percatarse de lo que está pasando en "décimas de segundo, decidir y ejecutar una acción", lamentando que de alguna manera "se sobreproteja a los delincuentes" y a estos funcionarios se les deje "abandonados".El SUP lamenta que cualquier tipo de error de un policía, por "mínimo que sea", le suponga la expulsión del cuerpo y que sus familias "no puedan comer" y pide cambios legislativos para que esto no suceda cuando se demuestra que no hay mala fe por parte del agente.Censuran así que no puedan desarrollar su trabajo con las suficientes garantías y que, en cierta medida, "estén completamente vendidos" ante "cualquier tipo de error por pequeño que sea".--EUROPA PRESS--