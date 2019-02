Rueda de prensa del PSOE sobre propuestas para jóvenes en los Presupue

El Grupo Parlamentario Socialista de Granada ha valorado el "impulso" que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2019 dan a los jóvenes, frente a la "ausencia de medidas" del nuevo Gobierno andaluz."Hay dos modelos claramente opuestos", uno, "el del PSOE, que se preocupa y ocupa de que la juventud de esta tierra cuente con oportunidades para su desarrollo personal y profesional" y, por otro, el de unas derechas que están más pendientes de beneficiar a los más ricos con la supresión del impuesto de sucesiones y donaciones", ha señalado la coordinadora del Grupo Parlamentario Socialista de Granada, Elvira Ramón, en una nota de prensa.Junto a la secretaria general de Juventudes Socialistas de Granada, Patricia Carrasco, la diputada ha indicado que las cuentas que plantea el Gobierno de Pedro Sánchez "se centran en mejorar la calidad de vida de nuestros jóvenes, devolviéndole la esperanza de poder tener una vida propia y un trabajo digno".En este sentido, se ha referido al nuevo Plan de Choque por el Empleo Joven, diseñado desde la colaboración con las comunidades, los ayuntamientos, empresas y sindicatos, para "asegurar más y mejor empleo en este colectivo, combatir la brecha de género y para avanzar en formación".De igual forma, ha resaltado otras iniciativas como la subida a 900 euros al mes del salario mínimo interprofesional, que afecta especialmente a los jóvenes, "colectivo que representa más de la mitad de los perceptores".Por todo ello, ha considerado que el PP y Cs "no tienen excusas para no apoyar estos presupuestos", y "si votan en contra deberán explicar por qué no avalan estas propuestas que generan expectativas de futuro entre la gente joven".Por su parte, la secretaria general de Juventudes Socialistas de Granada, Patricia Carrasco, ha subrayado la apuesta que el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha hecho en el ámbito educativo con el aumento de becas en un 10,2 por ciento "para que ningún joven tenga que renunciar a su formación por dificultades económicas".--EUROPA PRESS--