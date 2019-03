Álex Casares

El PSOE de Granada ha reprochado la "demagogia" del PP acerca de la segunda circunvalación, un proyecto que "relegó al olvido y ninguneó durante los siete años que estuvo al frente del Gobierno de España".En una nota de prensa, el secretario de Organización del PSOE de Granada, Álex Casares, ha lamentado que los dirigentes populares "no se sonrojen al aludir a esta infraestructura por la que no apostaron en su día, prefiriendo incluso destinar a otras provincias los fondos europeos que debían haberse consignado para esta obra"."Cuando hace tan solo hace ocho meses el Ejecutivo de Pedro Sánchez llegó al Gobierno, se dio cuenta de que las fechas y plazos que el PP anunció reiteradamente en el tiempo no eran reales", ha apuntado Casares.Tras subrayar que la derecha es "responsable del retraso que acumula la variante exterior de Granada", el dirigente del PSOE ha señalado que, bajo el mandato socialista, la autovía ha experimentado "un impulso con significativos trabajos en distintos tramos de su trazado".Es "una demostración de que el Gobierno de España ha mostrado interés por esta infraestructura desde el primer momento frente a la desidia que exhibió el PP, que engordó los sucesivos presupuestos sin que la proyección económica nada tuviera que ver con el ritmo de obra", ha relatado Álex Casares.En ese contexto, ha criticado que "se preocupen ahora por el avance de la segunda circunvalación cuando hace apenas un mes, de la mano de Cs y los independentistas, rechazaron los Presupuestos Generales del Estado para 2019 que contemplaban casi 60 millones de euros para continuar adelante con este proyecto".De este modo, ha reclamado al PP "prudencia" después de que se haya erigido en "salvapatrias de esta autovía, vendiendo que para ellos es una prioridad, cuando el paso del tiempo ha evidenciado que ha sido todo lo contrario".--EUROPA PRESS--