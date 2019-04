El PSOE destaca que unas 6.600 cuidadoras de dependientes recuperarán las cotizaciones a la Seguridad Social

Granada.- El PSOE destaca que unas 6.600 cuidadoras de dependientes re

Unas 6.600 personas cuidadoras no profesionales de dependientes en la provincia de Granada podrán recuperar sus cotizaciones a la Seguridad Social con la entrada en vigor este pasado lunes del Real Decreto Ley de medidas urgentes de igualdad de trato, puesto en marcha por el Gobierno en apoyo a las familias y al trabajo "invisible" de muchas personas con dependientes a su cargo, según ha resaltado el PSOE.En una nota de prensa, el PSOE de Granada ha citado datos de la Seguridad Social que apuntan a que sólo 198 personas, 177 de ellas mujeres, constan a día de hoy como cotizantes en Granada en una actividad que llegó a registrar más de 4.700 afiliados en la provincia, "antes del desmantelamiento del sistema de la dependencia y la expulsión de las trabajadoras de la Seguridad Social impuesta por el Gobierno del PP hace seis años".En una comparecencia informativa este martes, la candidata socialista al Congreso de los Diputados Elvira Ramón ha explicado que se ha dado "un paso adelante decisivo no sólo en lo que respecta a la recuperación de derechos materiales de las cuidadoras, sino también de reconocimiento a esa labor silenciosa y oculta que merece todo el apoyo de la sociedad y de las administraciones públicas".En este sentido, Elvira Ramón ha afirmado que la supresión de derechos como este por parte de la derecha supone "un desprecio al sacrificio, a la entrega y al compromiso de muchas personas con el que, además, se garantiza la dignidad de las personas dependientes"."Por mucho que le fastidie a las derechas, vamos a trabajar hasta el último minuto para reactivar derechos sociales básicos que fueron liquidados por el PP con la excusa de la crisis, y con los que siempre ha querido mercadear", ha agregado Ramón.Por su parte, la candidata del PSOE al Senado por Granada Sandra García ha explicado que "las derechas tuvieron la oportunidad de rectificar y de posicionarse al lado de la dignidad de las personas dependientes y de los cuidadores no profesionales de haber apoyado los Presupuestos, que precisamente restablecían este derecho a la cotización y consignaban para ello 315 millones de euros".Por contra, "reinciden" en su "ataque a los más vulnerables", ha indicado García, quien ha recordado además que fue precisamente el presidente de la Junta, Juanma Moreno, quien, ha señalado la candidata, "pilotó el desmantelamiento de los servicios y derechos de la dependencia cuando era secretario de Estado de Servicios Sociales en el Gobierno" de Mariano Rajoy.Tras los últimos cambios en esta materia, le ha exigido a Moreno que haga una campaña explicativa para que las personas cuidadoras conozcan de primera mano esta información, así como los pasos a seguir para acceder a la cotización.--EUROPA PRESS--