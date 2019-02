El PSOE destaca que más de 186.000 granadinos se beneficiarán de la subida de las pensiones

Reunión del PSOE con UGT y CCOO sobre pensiones

Más de 186.500 pensionistas de la provincia de Granada cobrarán más a final de mes gracias a un aumento del 6,2 por ciento en el gasto en pensiones previsto en los Presupuestos Generales del Estado para 2019, lo que, según ha destacado este martes el PSOE, "supone el mayor incremento presupuestario de la historia en estas prestaciones".Así lo ha señalado la coordinadora del Grupo Parlamentario Socialista de Granada, Elvira Ramón, en una nota de prensa, tras una reunión junto a otros diputados del PSOE con la sección de mayores de los sindicatos UGT y CCOO, un encuentro en el que también han participado los secretarios generales de ambos sindicatos, Juan Francisco Martín y Ricardo Flores.La diputada socialista ha afirmado que todas las pensiones aumentarán como mínimo un 1,6 por ciento, destacando los incrementos en las mínimas y no contributivas --un 3 por ciento--, así como en las de viudedad para mayores de 65 años, que aumentarán por encima del siete por ciento.Es un incremento que situará al colectivo de los pensionistas "en el lugar que merece, frente al maltrato del PP durante los últimos siete años a los sectores más vulnerables", ha subrayado Elvira Ramón."La recuperación de derechos que contemplan estas cuentas no se olvida de quienes han sido sustento de la mayoría de las familias durante la época de crisis, los mayores ven ahora reconocido su esfuerzo con la subida, sobre todo, de las pensiones mínimas y no contributivas", ha dicho la diputada socialista para añadir que sólo en estas partidas se beneficiará a alrededor de 8.500 pensionistas en Granada.Asimismo, Ramón ha recordado que hay otro tipo de medidas como la eliminación del copago farmacéutico con la intención de que "la compra de medicamentos no le suponga un menoscabo a su disponibilidad económica".Por su parte, los secretarios generales de UGT y CCOO, Juan Francisco Martín y Ricardo Flores, han coincidido en valorar el carácter social de los Presupuestos y han defendido la necesidad de favorecer salarios dignos para garantizar el futuro del sistema público de pensiones.En este sentido, han apostado por propiciar que los beneficios que están generando las empresas repercutan también en los bolsillos de los trabajadores, lo que redundaría en más consumo y en crecimiento económico.--EUROPA PRESS--