Granada.- El PSOE de Cúllar exige al gobierno local que aclare los "tr

El Grupo del PSOE en Cúllar, en el norte de la provincia de Granada, ha exigido al gobierno local, de IU y PP, que aclare los "tratos" con los propietarios del antiguo cine Cervantes para su compra, pese a tratarse de "un edificio en ruinas escriturado en 1951".Según ha señalado el PSOE en una nota de prensa, el Ayuntamiento ahora lo quiere adquirir en el marco de "un proceso repleto de dudas y con total falta de transparencia". Así, el gobierno local "formalizó a finales de 2018 la compra de un 36 por ciento de la propiedad y ahora pretende adquirir el 64,7 por ciento restante a una sociedad, sin actividad conocida en la localidad, y que compró esta participación restante del inmueble el mes pasado".Esa compra, según la información facilitada por el PSOE, se habría efectuado "una vez conocidas las intenciones del Ayuntamiento de comprarlo en su totalidad".El portavoz socialista en Cúllar , Pedro Garijo, ha mostrado su sorpresa por esta operación y ha considerado que la valoración económica del antiguo cine es además "excesiva" para las arcas municipales de esta localidad, de unos 4.000 habitantes.Ante ello, el PSOE ha exigido explicaciones a IU y PP sobre la existencia de esta sociedad, sobre su propiedad y sus fines, y se ha preguntado a quién "irán destinados realmente los más de 203.000 euros de dinero público en que se cuantifican esas participaciones sociales en el inmueble que pagaría ahora el Consistorio". "¿Se corresponde esta cuantía con el precio que pagó por ellas esta empresa en febrero?", ha planteado Garijo."Esperemos que el Ayuntamiento de Cúllar no esté favoreciendo un pelotazo a costa del dinero de todos", ha afirmado el edil socialista, quien ha asegurado que su formación no va a permitir que las arcas municipales "se vean quebrantadas por esta política del amiguismo y de falta de información pública que vienen denunciando".Ha denunciado además el "oscurantismo" del gobierno de coalición de IU y PP al haber intentado "formalizar la aprobación de la compra por medio de un Pleno extraordinario sin permitir preguntas, aprobación que no salió finalmente adelante por las dudas legales que se plantean".En este contexto, este jueves está prevista la celebración de una nueva sesión plenaria en Cúllar para abordar este asunto.--EUROPA PRESS--