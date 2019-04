El programa 'Ayudamos a los que ayudan' cede espacios a 15 asociaciones de la provincia

Programación navideña del Museo Memoria de Andalucía

Un total de 15 asociaciones granadinas se beneficiarán del programa de Bankia y CajaGranada Fundación 'Ayudamos a los que Ayudan' para la cesión de espacios para actividades solidarias.Según han informado Bankia y CajaGranada Fundación en una nota, estas entidades podrán utilizar los espacios más significativos del Centro Cultural Memoria de Andalucía a lo largo del año para sus actividades, eventos y presentaciones de programas cuyo fin sea cultural, social o asistencial.Bankia y CajaGranada Fundación han culminado así una iniciativa pionera que complementa al programa solidario 'Ayudamos a los que ayudan', dirigida a apoyar a entidades sin ánimo de lucro las provincias de Granada, Jaén, Almería y Málaga.Las cesiones se realizan con fines no lucrativos y CajaGranada Fundación y Bankia "asumirán el coste de apertura de los espacios, así como el personal necesario, siendo este aspecto previamente acordado".El objetivo de esta convocatoria es brindar un espacio de referencia, medios audiovisuales y apoyo logístico a las organizaciones no gubernamentales y asociaciones sin ánimo de lucro que, en determinados momentos, "necesitan contar con unas instalaciones como las de CajaGranada Fundación para organizar determinadas actividades, celebrar eventos singulares o hacer presentaciones de sus programas y proyectos".Las organizaciones seleccionadas en la convocatoria de 2019 son Borderline, Cultural de Ciegos de Andalucía, Conecta, Help Me Please, Síndrome de Down, Prokarde, Arte Diverso y Visible, y Parroquia Nuestra Señora de los Dolores.Además están las agrupaciones de mujeres sordas, de personas sordas, y de Síndrome 22q Andalucía, la Fundación Banco de Alimentos, la Federación de Asociaciones de Familiares de Enfermos de Alzheimer y otras Demencias, Asprodes, y Proyectos Solidarios para África.--EUROPA PRESS--