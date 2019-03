El PP propone cambiar el aparcamiento de la Alhambra por un gran parque periurbano

Granada.- 26M.- El PP propone cambiar el aparcamiento de la Alhambra p

El candidato del PP a la Alcaldía de Granada, Sebastián Pérez, ha propuesto ubicar en el actual aparcamiento de la Alhambra un gran parque periurbano para el disfrute de granadinos y visitantes, y así potenciar que los turistas visiten la ciudad y no solo el monumento.En una comparecencia informativa en la que ha anunciado que incorporará a su lista a las municipales al hasta ahora presidente de la Federación Provincial de Empresas de Hostelería y Turismo de Granada, Trinitario Betoret, el candidato ha lamentado que el monumento haya "vivido casi 40 años de espaldas a la ciudad".El objetivo de la propuesta, recogida en el programa electoral del PP 'La gran Granada', es conseguir que el turista, tras dejar el coche en la trama urbana de la ciudad, acceda al complejo monumental a través del casco histórico "generando riqueza y empleo", ha informado la formación en una nota de prensa.Se trata de evitar que los turistas "lleguen, directamente en autobús, con excursiones exprés de apenas tres horas que no generan riqueza en Granada". El proyecto complementa las propuestas electorales para la construcción de medios técnicos y mecánicos que mejoren el acceso a la Alhambra desde la ciudad, y para la promoción de más de 7.000 plazas de aparcamiento apoyadas con lanzaderas que conecten con el casco histórico."No puede ser que en agosto hayan venido a Granada más de 250.000 personas, la mayoría en autobuses desde Málaga y apenas pasaran más de tres horas", ha aseverado Pérez."Granada no es un barrio de Málaga, es un reino y tiene la categoría suficiente para mantener su identidad y desarrollarse con la joya de la corona que es nuestro principal monumento", ha agregado el presidente provincial del PP.En este sentido, ha asegurado que "como alcalde" se esmerará en mejorar los accesos o buscar soluciones al conflicto generado en torno a las entradas. En referencia al nuevo contexto político andaluz, Sebastián Pérez ha señalado que "ahora tenemos un Gobierno amigo que quiere devolver la Alhambra a los granadinos y nosotros, desde el Ayuntamiento de Granada, tenemos que estar a la altura de las circunstancias".Asimismo, para Pérez, "es un honor" que al proyecto de 'La gran Granada' se incorpore Trinitario Betoret, "el hombre que más y mejor conoce el turismo" en la ciudad, con el ánimo de "sumar voluntades" y "devolver la Alhambra a los granadinos".Por su parte, Trinitario Betoret ha manifestado su satisfacción y agradecimiento por su incorporación a este proyecto "ilusionante" que tiene como objetivo "engrandecer" la ciudad.--EUROPA PRESS--