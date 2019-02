El PP pide al PSOE esperar todos los informes de las administraciones para la macrogranja de Dehesas de Guadix

El alcalde de Dehesas de Guadix, Antonio Moraleda, y la parlamentaria

La diputada andaluza del PP Ana Vanesa García ha acusado al PSOE de Granada y de Jaén de "presionar" al alcalde popular de Dehesas de Guadix, Antonio Moraleda, para que "cometa un delito y prevarique" tomando una decisión respecto a la instalación de una macrogranja porcina en esta localidad granadina antes de que estén todos los informes técnicos preceptivos de las administraciones que han de acreditar si puede instalarse o no."Los parlamentarios y alcaldes socialistas que hace una semana se manifestaban contra el alcalde de Dehesas de Guadix saben perfectamente que el proyecto de instalación de la granja porcina es un procedimiento reglado, que no puede ser discrecional", ha señalado Ana Vanesa García, quien ha agregado que, "si se opone sin informes técnicos que lo avalen, estaría prevaricando y eso es lo que le pide el PSOE, que cometa un delito y prevarique".La parlamentaria andaluza ha afirmado que el PSOE está utilizando su estrategia de "perseguir" a los alcaldes del PP y ha asegurado que el alcalde de Dehesas de Guadix está "sufriendo" una "persecución política y acoso" por "la única razón de que sus vecinos lo votan".García ha defendido que la de Dehesas de Guadix "no es la primera granja porcina de la provincia de Granada ni será la última, pero nunca el PSOE se ha pronunciado al respecto y ésta es la primera vez que las voces críticas de los socialistas de Granada y Jaén se unen para atacar a un alcalde del PP"."No hemos escuchado voces socialistas en contra de las granjas porcinas que se quieren instalar en Castilléjar o la que ya hay en Guadix, ¿por qué, porque gobierna el PSOE?", se ha preguntado.Ha aludido a un "cambio de criterio" respecto del proyecto de macrogranja en las filas socialistas después de que "el PSOE se ha ido a la oposición en la Junta de Andalucía".A las acusaciones contra el PSOE se ha sumado el alcalde de Dehesas de Guadix, Antonio Moraleda, quien ha afirmado que los socialistas de Granada y Jaén, junto a sus alcaldes en la zona, "están ya en campaña electoral y han orquestado todo este revuelo en torno al proyecto de la granja porcina, para estar todo el día delante de pancartas"."Yo no sé ni me meto en lo que hacen los alcaldes del PSOE en sus municipios, pero cuando un Ayuntamiento recibe un proyecto de forma reglada tiene que darle contestación, como así marca la ley, sin entrar a valorar si el proyecto nos gusta o no", ha defendido Moraleda pues, de lo contrario, estaría "prevaricando".Cuando recibió la solicitud de un proyecto de actuación para la realización de una granja porcina en su término municipal, "lo que hicimos, puesto que el Consistorio es muy pequeño, fue trasladar el proyecto a los servicios técnicos de la Diputación de Granada para que determinasen si el proyecto podía ejecutarse en suelo no urbanizable, informes técnicos que fueron favorables, con lo cual el Ayuntamiento hizo una admisión a trámite del proyecto", ha explicado Antonio Moraleda.No obstante, el regidor ha aclarado que el Ayuntamiento de Dehesas de Guadix "nunca" ha declarado de interés social el proyecto de instalación de una granja porcina en el municipio. "Lo único que hicimos fue admitirlo a trámite para investigar sobre el proyecto dada la envergadura del mismo, y esto es solo y exclusivamente lo que tenemos hasta el momento", ha recalcado Moraleda."Una vez que el Ayuntamiento tenga todos los informes de las diferentes administraciones implicadas y se determine si se puede hacer o no, nos pronunciaremos sobre si el proyecto es viable o no, pero no existe ni un solo informe más en el Consistorio para que el PSOE haya creado una alarma social que de momento no existe", ha agregado.--EUROPA PRESS--