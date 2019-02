El PP pide a la Diputación de Granada que rebaje el "tasazo" del Servi

La portavoz adjunta del PP en la Diputación de Granada, Inmaculada Hernández, ha pedido al presidente de la institución provincial, José Entrena (PSOE), que rebaje el "tasazo" que los ayuntamientos ha señalado que tienen que pagar a cambio de que el Servicio Provincial Tributario les recaude impuestos municipales.Según ha señalado Inmaculada Hernández, esta tasa "es demasiado elevada y no se ajusta a la realidad económica y al coste real del servicio", y supone un "atraco a mano armada" sobre todo paras los municipios más pequeños.La Diputación de Granada celebró la pasada semana el consejo rector del Servicio Provincial Tributario, donde se pusieron encima de la mesa las cuentas del organismo autónomo y se corroboró, según ha señalado el PP en una nota de prensa, que esta tasa es "irreal y muy elevada", en base a la prestación que se da a los ayuntamientos granadinos."Las cuentas arrojan un saldo con remanente de tesorería de 20 millones de euros, lo que confirma que el gobierno de José Entrena está cobrando mucho más de lo que corresponde por la recaudación de impuestos", ha señalado la portavoz adjunta del PP provincial.Ha señalado la importancia de rebajar la tasa a los ayuntamientos porque "refuerza" su "autonomía" para decidir cuáles son las políticas que ponen en marcha y en qué quieren invertir sus fondos económicos. "No es justo que precisamente sea la Diputación la que les quite esa capacidad financiera", ha subrayado Hernández.--EUROPA PRESS--