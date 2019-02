El Partido Popular ha pedido al alcalde de Granada, Francisco Cuenca, y al presidente de la Diputación Provincial, José Entrena, que "no jueguen con los sueños de los granadinos".De esta forma, el portavoz de la campaña de Sebastián Pérez a la Alcaldía de Granada, César Díaz, ha respondido en una nota a las críticas de ambos dirigentes, que, según su opinión, "responden a una clara falta de ambición para transformar la ciudad cumpliendo los deseos de los granadinos".Díaz ha detallado que, para el diseño del programa electoral titulado la Gran Granada, que fue presentado el pasado sábado en un evento multitudinario, el PP ha contado con la participación de miles de granadinos y ha celebrado más de 500 reuniones con organizaciones y colectivos "que han aportado sus propuestas e ideas de mejora para sacar a la ciudad de la parálisis absoluta"."Resulta doloroso que tanto el alcalde de Granada como el presidente de la Diputación Provincial no quieran sumarse a este esfuerzo por cumplir las demandas de los granadinos", ha afirmado Díaz, quien ha añadido que el PP está abierto a escuchar "otros proyectos".Por último, el portavoz de la campaña de Sebastián Pérez a la Alcaldía ha remarcado que "es el momento de Granada, de remar todos en la misma dirección porque no nos rendimos en el objetivo de colocar a Granada en el lugar que merece"."Necesitamos más ambición para la ciudad. Ya está bien de conformarnos y ver cómo nos convertimos en un barrio de otra provincia; apostamos alto con grandes proyectos y acuerdos", ha apostillado.--EUROPA PRESS--