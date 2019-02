Granada.- El PP pedirá un plan estratégico y de viabilidad que desarro

El presidente provincial del PP de Granada y candidato a alcalde de la capital, Sebastián Pérez, ha mantenido un encuentro con los empresarios de Sierra Nevada en el que les ha trasladado que su partido "trabajará con ahínco" que supongan "un bien para la provincia" y para ello, ha anunciado que solicitará un plan estratégico que desarrolle "todas las posibilidades" de esta zona.Pérez ha expuesto en una nota de prensa este jueves que este plan impulsaría infraestructuras como el teleférico, analizar la posible ampliación de la superficie esquiable, teniendo en cuenta las limitaciones del parque nacional, o promover la variante del Dornajo, que "dará mucho juego como vía alternativa de acceso y evacuación", además de "impulsar los municipios por los que discurre".El dirigente popular ha lamentado la situación de deterioro que sufre la estación, la cual "vive aún de la inercia de los pasados mundiales" y precisa de "inversiones urgentes". En esta línea, ha subrayado la necesidad de modernizar la estación y "acabar con las dificultades de acceso" por carretera, por lo que ha defendido la construcción del teleférico, proyecto incluido en su programa electoral 'La Gran Granada' con el que aspira a ser alcalde."Se trata de un proyecto que necesita de grandes consensos y el trabajo coordinado de las distintas administraciones", ha apostillado Pérez, quien ha reconocido no disponer de 150 millones de euros para impulsarlo, pero sí de "los mecanismos y la voluntad política para hacerlo de la mano de la iniciativa privada".Por otra parte, el dirigente popular ha enumerado los beneficios que conllevará esta infraestructura, cuyo punto de partida estará enclavado en la ciudad, y que según los estudios que maneja generará alrededor de 2.000 empleos, de los cuales mil estarían directamente ligados a su construcción.Además, ha declarado que, en base a dichos estudios, la infraestructura impulsará en un uno por ciento la economía de la región, lo que ha traducido en un impacto en la actividad económica de 169,3 millones de euros y un incremento del turismo deportivo y cultural de un 10,2 por ciento.El dirigente popular ha insistido en que "no es al PP de Granada a quien corresponde determinar el recorrido final o las características técnicas del proyecto", y ha aclarado que aporta esta idea "para mejorar la movilidad y el acceso a nuestra sierra", dejando claro que el PP no pretende impulsar "proyecto alguno que suponga un perjuicio desde el punto de vista medioambiental".Pérez ha indicado que el teleférico "es un proyecto que supondrá una mejoría para nuestra ciudad y para nuestra sierra" y de hecho es uno de los compromisos con la provincia que el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, llevaba en su programa electoral en las elecciones autonómicas y que, ya al frente del Gobierno, "ha manifestado que se estudiará"."En su momento no se materializó, a pesar de que contaba en el apoyo de la iniciativa privada, porque el PSOE, al frente de la Junta, supuso un impedimento, pero ahora que al fin ha llegado el Gobierno del cambio, desde Granada confiamos en que pueda ser una realidad", ha resaltado.A juicio del dirigente del PP, recuperar este proyecto permitirá disfrutar este enclave natural de forma desestacionalizada y contribuyendo a "vertebrar más y mejor" la relación entre la ciudad y la estación de esquí, al mismo tiempo que "mejorará las relaciones entre los habitantes de diferentes localidades", en la medida en que el proyecto final resultante del estudio por parte de técnicos y la administración competente pueda ser también nexo de comunicación entre varios municipios.--EUROPA PRESS--