El PP pedirá explicaciones en el Congreso sobre la falta de inspectores en el puerto de Motril

El presidente del Partido Popular de Motril y diputado en Cortes, Carlos Rojas, pedirá la comparecencia del ministro de Fomento, José Luis Ábalos, en el Congreso, después del "bloqueo por falta de inspectores" del puerto motrileño, en la costa granadina, el pasado fin de semana.Según ha indicado Carlos Rojas en una nota de prensa, "siete camiones que llegaron en la línea Tánger a Motril el sábado" no pudieron seguir el trayecto hasta este pasado lunes.Para Rojas, "el Gobierno tiene q responder inmediatamente ante este ninguneo inaceptable a Motril y a toda la provincia de Granada", pues "se trata de empleo" y, por tanto, de "algo muy sensible", ante lo cual el Gobierno de Pedro Sánchez "está actuando de forma negligente".Con el crecimiento experimentado de un 21 por ciento del puerto de Motril el pasado año, "se hace necesario incrementar el servicio de inspección portuaria para atender a la demanda", ha señalado el diputado del PP.Por su parte la candidata a la Alcaldía y portavoz de los populares en Motril, Luisa García Chamorro, ha anunciado que va a presentar una iniciativa al Pleno municipal para que todas las formaciones políticas plasmen "un compromiso de trabajar juntos en que hechos como estos no vuelvan a ocurrir".El PP ha señalado que uno de los grandes exportadores de esta línea "ha amenazado con dejar de operar en Motril, tras haber tenido bloqueada durante 44 horas la mercancía que transportaba por la falta de inspectores".--EUROPA PRESS--